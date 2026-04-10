Tensión en Medio Oriente: Netanyahu advierte a España sobre «un precio» por su posición política frente a Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las acciones del Gobierno de España tendrán consecuencias directas en la relación bilateral. El mandatario acusó a la administración de Pedro Sánchez de encabezar una «guerra política» contra su país y sostuvo que el Estado israelí no permitirá cuestionamientos internacionales sin que estos conlleven un «precio inmediato».

La declaración ocurre en un contexto de tensiones acumuladas por la postura crítica de Madrid respecto a las operaciones militares en curso.

A través de un mensaje en sus canales oficiales, Netanyahu defendió la legitimidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y rechazó las denuncias sobre el accionar de sus tropas. El jefe de Gobierno israelí busca establecer un mecanismo de disuasión frente al Ejecutivo español, que se ha posicionado como uno de los sectores más críticos dentro de la Unión Europea.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.



Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.



1/4 pic.twitter.com/c95fTDNXkW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026

Según Netanyahu, las advertencias de represalias responden a la necesidad de proteger la imagen y la operatividad de su ejército ante organismos internacionales.

Tensión diplomática con el Gobierno de Pedro Sánchez

La advertencia de Netanyahu marca un punto de inflexión en los vínculos con Madrid. Israel sostiene que la retórica del Gobierno de España fomenta el aislamiento diplomático del país y afecta sus intereses estratégicos en la región.

Por su parte, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha mantenido sus exigencias de respeto al derecho internacional, lo que Tel Aviv interpreta como una hostilidad deliberada que justifica la revisión de los acuerdos y la cooperación bilateral.

Este cruce de declaraciones se produce mientras Israel intensifica sus operaciones en múltiples frentes y enfrenta presiones externas por el impacto humanitario de sus incursiones. La mención de un «precio inmediato» sugiere que Israel podría adoptar medidas que van desde la llamada a consultas de su embajadora hasta restricciones en el intercambio comercial o la cooperación en materia de seguridad, herramientas que ya ha utilizado previamente con otros países europeos.