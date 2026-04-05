Trump afirmó que un piloto de Estados Unidos rescatado está «gravemente herido»: desde Irán dicen que la operación «fracasó»

El presidente Donald Trump, dijo este domingo de Pascuas que está «gravemente herido» un piloto estadounidense rescatado en Irán, después de que su avión de combate fuera derribado.

Desde Teherán plantearon otra versión y dijeron que la operación de la Casa Blanca «fracasó por completo».

Qué dijo Donald Trump sobre el aviador rescatado

«Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente«, dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba «herido» y «sano y salvo».

«Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes», escribió.

Teherán afirmó el viernes que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. El domingo, el mandatario republicano afirmó que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán había sido rescatado. «Sufrió heridas, pero estará bien», aseguró.

El avión se había estrellado en el suroeste de Irán y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo. Las autoridades iraníes habían prometido una recompensa por la captura del segundo ocupante.

El primero había sido exfiltrado poco después durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

«¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de nuestro país, para (recupear a) uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La versión de Irán sobre el aviador de Estados Unidos

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní, ofreció otra versión a lo informado por la Casa Blanca. “La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada”, declaró este domingo.

En un mensaje difundido por la televisión estatal, aseguró que durante esa operación “dos aviones de transporte militar C130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos”.

Netanyahu felicitó a Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el rescate de un aviador estadounidense que permanecía desaparecido en territorio iraní tras el derribo de su caza F-15 el viernes, el primero en caer en suelo iraní desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

ste domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó un mensaje al mandatario estadounidense. » “Felicitaciones, presidente Trump. Todos los israelíes se alegran del increíble rescate de un valiente piloto estadounidense por parte de los intrépidos guerreros de América”, expresó.

«Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó», agregó.

AFP y AP