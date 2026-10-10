Ocho muertos tras un ataque ruso a un barrio residencial de Ucrania: tres de las víctimas son nenes

Al menos ocho personas murieron, entre ellas tres menores de edad, durante un ataque aéreo ruso contra un barrio residencial de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. La ofensiva también provocó importantes daños en edificios de viviendas.

El copresidente del Consejo de Defensa regional, Iván Fedorov, confirmó el balance de víctimas y señaló que los equipos de emergencia continuaban con las tareas de búsqueda.

Rusia atacó viviendas en Zaporiyia y los rescatistas buscan a desaparecidos

El ataque dejó además 16 personas heridas y otras 12 permanecen desaparecidas entre los escombros, según informaron agencias internacionales. Las autoridades desplegaron un operativo de rescate para localizar a los residentes atrapados y asistir a los afectados.

De acuerdo con los reportes de la Policía local, las fuerzas rusas utilizaron cinco bombas aéreas contra sectores residenciales de la ciudad. Dos de los proyectiles impactaron directamente en edificios de viviendas y provocaron derrumbes.

La ofensiva se produjo en medio de una intensificación de los ataques aéreos rusos contra ciudades e infraestructura de Ucrania. Las fuerzas ucranianas, a su vez, realizaron operaciones contra objetivos estratégicos en territorio ruso.

Aunque Zaporiyia se encuentra a decenas de kilómetros de la línea de frente, sus habitantes continúan expuestos a los bombardeos. Los esfuerzos diplomáticos impulsados con mediación de Estados Unidos no consiguieron, hasta el momento, destrabar las negociaciones para poner fin al conflicto.

La guerra en Ucrania y la preocupación por la central nuclear de Zaporiyia

En paralelo, la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso desde 2022, enfrenta dificultades para recibir combustible diésel. La dirección de la planta denunció que los ataques contra las rutas de acceso afectan el abastecimiento necesario para sostener los sistemas de emergencia.

La jefa de prensa de la instalación, Yevguenia Yásina, declaró a la agencia rusa TASS que los bombardeos y las incursiones de drones ucranianos dificultan la llegada regular del combustible. El diésel es indispensable para alimentar los generadores de emergencia ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Aunque los reactores permanecen apagados y en estado frío, la falta de abastecimiento estable representa un riesgo para los sistemas de refrigeración. La situación mantiene la atención sobre las condiciones de seguridad de la central, en medio de la continuidad de los enfrentamientos.