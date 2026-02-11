La OTAN lanzó la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia militar en Groenlandia en respuesta a amenaza de Rusia

OTAN inició nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, Foto: Gentileza La Nacion.

La OTAN anunció el comienzo de nuena nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, en un gesto hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, quien justificaba sus pretensiones sobre Groenlandia en motivos de seguridad.

El despliegue fue denominado Centinela del Ártico. Fue luego de la amenaza de Rusia.

Europa sigue de cerca la situación en Groenlandia

Fue anunciaodo por la OTAN como una actividad para “reforzar aún más la postura” en el Ártico y el Alto Norte, mientras «aumenta su presencia permanente» en la región. La misión integra tareas ya existentes, como ejercicios militares liderados por Noruega y Dinamarca. También se supo que las fuerzas británicas desempeñaràn tareas, apuntó el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey.

Se da como una respuesta del aumento de la actividad militar rusa y al creciente interés de China.

Según informaron agencias internacionales, el general estadounidense Alexus Grynkewich, dijo que tiene como objetivo proteger a sus miembros y mantener la estabilidad de uno de los lugares más importantes del mundo. Surgió luego de conversaciones entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un encuentro en Davos.

El ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, Serguéi Lavrov, dijo que Rusia podría tomar contramedidas militares si hay un incremento de fuerzas armadas en Groenlandia.

AFP y Agencias