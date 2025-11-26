Encontraron hasta taxistas trabajando con Uber, la aplicación que no se registró en Neuquén

En la terminal de ómnibus de Neuquén hay unos 40 vehículos retenidos por transportar pasaje con la aplicación Uber, que no se registró en el municipio de Neuquén después de que se reglamentó la ordenanza que estableció las reglas de los viajes a través de plataformas digitales. Hoy hubo dos operativos de secuestro y ayer se registraron cinco procedimientos, dos de los cuales involucró a choferes de taxis.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Transporte de la comuna, Mauro Espinosa, informó que el martes la municipalidad trabajó en cinco intervenciones por transporte ilegal de pasajeros en la ciudad, «todas de Uber, en distintos puntos», dijo. Describió que dos fueron interceptados en el aeropuerto, dos en la terminal de ómnibus (ETON) y el resto en la zona céntrica.

«Estamos totalmente en contra de la ilegalidad, a partir de la ordenanza que establece las condiciones de trabajo, de las aplicaciones en Neuquén y de la reglamentación, nos toca hacer cumplir las normativas. Es la fiscalización», planteó el funcionario.

Agregó que seguirán con distintos operativos en la capital en lugares de «concentración masiva de pasajeros» junto con inspectoras de tránsito y policía de la provincia.

La municipaidad dijo que en noviembre superaron 40 vehículos retenidos. Siguen estacionados en le ETON a la espera del pago de las multas en el Tribunal de Faltas de la ciudad. Las sanciones previstas por las normas municipales son de 4.000 a 10.000 módulos (un litro de nafta) por lo que se estimaba que para retiralos se requerían de 6 a más de 12 millones de pesos.

Autos secuestrados y taxistas en infracción

«Eso ya queda en manos del Tribunal de Faltas, hay conductores que tienen antecedentes o más de una infracción y eso lo amerita la jueza», indicó. Agregó que desde Transporte de la comuna «estamos infraccionando a algún taxista que usa Uber», dijo.

Explicó que la detección de un chofer del sistema tradicional de taxis que estaba transportando a una pasajera que lo contactó por la aplicación, se produjo fortuitamente, cuando la mujer reclamó por una mochila que se le había quedado en el vehículo. Los taxistas pueden usar aplicaciones, pero se deben registrar.

El caso de Cabify, una plataforma con más de 200 autos trabajando en Neuquén, tiene un 45% de los conductores que también trabajan como taxis. «La idea es desalentar y hacer conocer en la ciudad, que Uber no cumplió con los requerimientos de la ciudad y en Neuquén es ilegal», insistió el municipio.

Según se precisó, en otras localidades también están aplicando una ordenanza similar a la de Neuquén capital que estableció mínimas condiciones de supervisión para los viajes que se despachan por plataformas digitales, entre las que se señaló a Centenario, Cipolletti y el debate previo en Plottier.

