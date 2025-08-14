Asfalto en Neuquén: Chivilcoy se pavimenta y estará lista en 20 días

Avanza la pavimentación de la calle Chivilcoy en la ciudad de Neuquén, en el tramo comprendido entre Olavarría y Pergamino. Se trata de 15 cuadras de asfalto en el oeste capital que conforman un corredor clave para la vinculación vial, indicaron desde el municipio. “Es un nuevo ingreso a la ciudad, una avenida que hace tiempo los vecinos venían solicitando”, destacó el intendente Mariano Gaido.

Chivilcoy suma asfalto y promete un nuevo ingreso a Neuquén

Según informó el municipio, ya se pavimentaron 600 metros con fondos propios, dentro del plan “Orgullo Neuquino de Obras”, que contempla trabajos en los cuatro puntos cardinales de la capital. La inversión asciende a unos $3.000 millones.

Gaido remarcó que esta obra es desarrollada por una empresa local y que es posible gracias a tener «las cuentas ordenadas», como sucede en las calles Eslovenia, Los Paraísos y Río Colorado.

El municipio prevé inaugurar la pavimentación en el mes aniversario de Neuquén. Foto: Matías Subat.

“Ya está muy avanzada y en 20 días se finaliza”, puntualizó el jefe comunal. Además, adelantó que la inauguración está prevista para el mes aniversario de la ciudad.

Obras simultáneas en distintos sectores de Neuquén capital

El intendente agradeció a los equipos que llevan adelante los trabajos porque “han avanzado realmente muy rápido” en un tramo que, una vez finalizado, optimizará la circulación vehicular en el oeste y permitirá un nuevo acceso desde Río Colorado hacia el centro.

Las obras de asfalto sobre Chivilcoy completarán 15 cuadras en el oeste neuquino.

Por su parte, Pablo Vega, subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, resaltó: “Ya pavimentamos los primeros 600 metros y estamos en los últimos 900 que estarán finalizados en los próximos 20 días”.

Con este avance, la Municipalidad de Neuquén completará un corredor vial que mejorará la accesibilidad y la seguridad en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la ciudad.