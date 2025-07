Regularizan los terrenos del Parque Central para levantar el Centro de Convenciones de Neuquén

El Concejo Deliberante de Neuquén autorizó al intendente para que firme los convenios y decretos necesarios con la provincia para regularización unos 10 lotes del Parque Central que figuran aún a nombre de Ferrocarriles o Trenes Argentinos. La ciudad necesita la titularidad de la tierra para levantar el centro de Convenciones de la ciudad, al lado del Museo Nacional de Bellas Artes.

La ordenanza que le servirá al intendente Mariano Gaido para regularizar unos 62.581 metros cuadrados en el Parque Central, se aprobó tras más de cuatro horas de sesión en la que hubo homenajes a personas destacadas de la ciudad y muchas chicanas políticas durante la sanción de ordenanzas de respaldo al reclamo de fondos a Nación por los fondos adeudados de transporte y coparticipación.

Tres de los diez terrenos por los que se gestionará el dominio municipal, serán la base de la licitación por el centro de convenciones de la ciudad, que ya tiene proyecto ejecutivo. Las ordenanzas prevén la regularización y el registro a nombre de la comuna, además de iniciar la mensura que posibilite el llamado licitatorio.

La presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández, destacó que el expediente tiene un trabajo detallado del área de Tierras de la comuna que muestra «la historia de cómo se constituyó el Parque Central» y la relación de la ciudad con los diversos gobiernos nacionales y provinciales.

Victoria Fernández (MPN) presidenta de la comisión de Legislación destacó la labor del área de Tierras sobre la situación de las 29 hectáreas del Parque Central de Neuquén, con lotes que aún figuran del Ferrocarril (foto Matías Subat)

Destacó la relevancia «de ocuparse de cuestiones registrales y dominiales» para poder disponer de un espacio que durante los últimos 35 años tuvo un uso recreativo y cultural en función de la memoria y de la historia de la ciudad, sostuvo.

Describió que el Parque Central tiene 29 hectáreas y que las actuaciones le darán previsibilidad y seguridad, ante la inminente construcción del nuevo Centro de Convenciones municipal en pleno centro de Neuquén.

«Esto nos anticipa un debate con el intento o la decisión desde Buenos Aires, de poner en remate el Parque Jaime De Nevares», recordó la concejala.

Antes de la sesión ordinaria, se llevó a cabo una sesión especial en la que se le tomó juramento a la concejala Julieta Karcoff, que asumió la banca de la izquierda como parte de la rotación de bancada del FIT, con la presencia de familiares, militantes y el diputado Andrés Blanco (FIT).

Chicanas y apoyo político a Gaido para que reclame la deuda a Milei

«No hay posibilidad de escuchar a nadie que venere a una condenada por la justicia, me interesa muy poco la opinión de los kukas», dijo el concejal de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Montero, cuando rechazó avalar un proyecto en repudio del intento de traspaso de la caja jubilatoria provincial (ISSN) a la órbita nacional.

«Esta lucha tiene muchos años y nosotros no somos conducidos por ninguna procesada, LLA está al frente de una dirigente nacional con una probation, nosotros no defendemos Neuquén y no tenemos una conducción nacional que nos obliga a votar contra los neuquinos», arremetió el concejal Santiago Galindez (MPN) tras la intervención del libertario.

Desde el bloque oficialista, el concejal Sguazzini logró el apoyo mayoritario para una declaración en defensa de la caja jubilatoria municipal, con el repudio de «cualquier intento de traspaso» del ISSN a Nación y el reclamo al gobierno nacional para que pague la deuda que existe con la caja provincial «por el impacto» que la caja tiene en la vida de los neuquinos, dijo.

«La caja no permite vaciamiento ni el traslado a ningún otro ámbito que no sea el propio», agregó la concejala de Comunidad, Laura Pérez, mientras que el presidente del bloque reforzó que «ya sabemos lo que pasa con Nación, que no cumple con las leyes» y se queda con el fondo de transporte del interior, dijo.

Nicolás Montero (LLA) se cruzó verbalmente con el MPN y los llamó Kukas (foto Matías Subat)

Sguazzini destinó un tiempo de su discurso a los «radicales con peluca» (en referencia al diputado nacional Pablo Cervi) que firmaron el despacho para que se aborde en el Congreso la situación de las cajas provinciales y cuestionó las declaraciones públicas «de una ex concejala» de la casa (en referencia a la diputada nacional Nadia Márquez) que «niega lo que firma, cuando ya sabemos lo que pasa con el Estado Nacional que no cumple las leyes», lo que derivó en el enojo de Montero, que tildó la declaración de «kuka».

Los integrantes de Fuerza Libertaria respaldaron la declaración, recordaron el traspaso de cajas durante el menemismo y consideraron que «cualquier traspaso es perjudicial», por lo que la declaración salió por mayoría.

Luego se votaron otras 2 declaraciones sancionadas por mayoría en las que se respaldó el reclamo del Fondo Fiduciario a Nación por parte del Consejo Federal de Intendentes y de los gobernadores que en conjunto insistieron en la devolución del fondo compensador de Transporte para el interior que Nación cobra en las estaciones de combustible pero no reparte.

Se sancionó una expresión de «interés y apoyo» a las gestiones del intendente Mariano Gaido ante el ministerio del Interior por los más de 48.000 millones de pesos que reclama en concepto de deuda por obras que debió responder con fondos municipales desde que la administración nacional se retiró.

Homenaje a Naldo Labrín

En el inicio de la última sesión antes del receso legislativo, se hicieron dos sentidos homenajes con la declaración de Reinaldo «Naldo» Labrín como vecino ilustre de la ciudad, con un reconocimiento a su aporte a la cultura y su trayectoria como guitarrista, arreglador y la dirección entre otros elencos artísticos musicales, del coro y la orquesta de Neuquén.

Luego se declaró de interés municipal los 25 años de creación de la orquesta sinfónica de Neuquén, con la presencia de su director hace casi 20 años, Andrés Tolcachir, junto con autoridades provinciales de Cultura.