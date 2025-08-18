El sector libertario pierde votos en el Concejo durante la campaña por las elecciones 2025

Tres concejales deberán dejar sus bancas en el Deliberante de Neuquén durante la campaña proselitista para la renovación del Congreso Nacional debido a que integran las fórmulas electorales. En el Concejo no están previstas las suplencias o reemplazo en las bancas por licencia política.

Según está previsto, a partir de la oficialización de las candidaturas por parte de la justicia electoral, los concejales de Fuerza Libertaria, Cintia Meriño y Joaquín Eguía, deberán suspender su actividad legislativa: no estarán ni en la sesiones, ni en las comisiones donde surgen los proyectos que luego se llevan al recinto para hacer las ordenanzas.

Lo mismo ocurrirá con Nicolás Montero, que integra el monobloque de LLA, tras escindirse de la bancada del PRO que integraba con Denisse Stillger.

En total las ausencias serán tres bancas de 18, todos del sector libertario.

«Deberán dejar las bancas a fines de agosto, con la oficialización; hasta octubre tienen que pedir licencias», confirmó el presidente del bloque de Fuerza Libertaria, José Luis Artaza. El concejal libertario consideró que no quedarán afectadas las comisiones de trabajo.

Está previsto que en los próximos días se lleve a cabo la oficialización, por lo que ya no podrán participar, por ejemplo, de la sesión ordinaria prevista para el 28 de agosto. Tal vez la última actividad en el recinto sea el juramento de la nueva jueza de Faltas de la ciudad, Natalia Dos Santos Almeida.

Montero integra las fórmulas al Congreso y dejará la banca de concejal a partir de la oficialización de las candidaturas (foto Matías Subat)

«La mayoría de las cosas, están saliendo con un amplio consenso. Salvo en temas puntuales, la mayoría de los temas son votados por la mayoría de los bloques», dijo Artaza. Será el único libertario que quedará hasta octubre en su bloque (Fuerza Libertaria), integrado además por Cintia Meriño y Joaquín Eguía, en las listas nacionales para la senaduría nacional.

En el caso de Nicolás Montero, que va como segundo suplente en las listas de diputados nacionales, en el Deliberante es un bloque unipersonal de La Libertad Avanza (LLA).

Cuando se reformó la Carta Orgánica de Neuquén para eliminar las elecciones de medio término, existió el planteo de rever algunos aspectos como solucionar con suplencias el reemplazo de las licencias políticas, pero el planteo no prosperó. Con la anterior elección, hubo algunos inconvenientes para la conformación del quórum de las comisiones debido a la cantidad de concejales afectados a las campañas políticas.

Artaza destacó que en este caso, la comisión de Hacienda perderá hasta fines de octubre las firmas de Montero y Eguía, aunque no quedará sin quórum. Meriño preside la comisión de Ecología y Eguía la de Obras Públicas, por lo que las comisiones deberán rever sus autoridades hasta que finalice el proceso eleccionario nacional. Montero integra tres comisiones, pero ninguna como autoridad.