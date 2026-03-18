Neuquén pagará más de $7.300 millones para destrabar la obra del hospital paralizado en la meseta

El hospital se presentó como uno de los de mayor complejidad del país. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Un decreto del gobierno de Neuquén la semana pasada reactivó las expectativas sobre la obra del hospital Norpatagónico, paralizada hace casi dos años en la zona de la meseta, en cercanías de la Autovía Norte.

Según se explicó en el texto publicado el viernes en el Boletín Oficial, la Provincia y la unión transitoria de empresas a cargo de la primera etapa de la iniciativa alcanzaron un «acuerdo transaccional» para resolver las diferencias en torno al avance del proyecto.

Una ecuación económica quebrada

Los representantes de las firmas contratistas Riva y Codam habían realizado una presentación en 2023, antes del cambio de gestión provincial, donde apuntaban contra la estrechez del presupuesto fijado para la obra y otros inconvenientes logísticos, como la provisión de energía eléctrica y el agua que se había comprometido desde el Ejecutivo.

El planteo se renovó en 2024, con dos presentaciones más. Ese mismo año se confirmó también el retiro de Nación, que suspendió el envío de recursos para el proyecto.

Las firmas reprocharon, además del quiebre de la ecuación económica del contrato, la falta de partidas presupuestarias «por largos períodos de obra», atrasos en la tramitación del pago de certificados, desabastecimiento de materiales por «trabas comerciales a nivel país» y tasas bancarias «exorbitantes».

El nuevo convenio entre las partes establece el pago de una recomposición económica a valores de marzo de 2025. La cifra se fijó en $7.368.172.388,52, producto de la diferencia estimada entre el presupuesto de la obra y el reclamo de las contratistas.

El Gobierno reconoció en el decreto «una serie de circunstancias en la ejecución del contrato que fundamentan la necesidad de realizar ciertos cambios, adecuar las prestaciones y en su medida realizar una serie de sacrificios en pos de salvaguardar la vigencia del presente contrato de obra pública y por consiguiente la posterior prestación del Servicio de Salud Pública».

En ese contexto, calificó al acuerdo transaccional como «el mecanismo idóneo para resolver definitivamente los reclamos«, evitando litigios y consolidando «una solución económicamente razonable» para destrabar «la parálisis administrativa, recomponer la ecuación económico-financiera del contrato y viabilizar el reinicio de los trabajos acordados por las partes».

La reactivación de los trabajos

A mediados de enero, este diario había informaron la reactivación de los movimientos en el lugar. Sin embargo, en aquel momento se había aclarado que las tareas no se habían retomado de manera formal y que todavía faltaba el visto bueno definitivo del Gobierno.

El jefe de obra, José Luis Torre, comentó entonces que los obreros destinados al complejo eran 17. También detalló que la edificación tenía un avance parcial del 70% y que el 30% restante, correspondiente a las tareas de hormigonado, era lo que se preveía finalizar en el transcurso de este año.

Luego de avisar al principio de gestión que esta no era una de las obras prioritarias de su gobierno, Figueroa volvió a pronunciarse sobre el hospital en febrero pasado.

«Este año vamos a retomar el hospital Norpatagónico, pero con fondos propios«, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en el sector del Polo Científico de Neuquén capital.

Desde el Ejecutivo se destacó que el acuerdo transaccional representa una «solución adecuada» al conflicto planteado.

Señalaron además el «especial interés provincial» que implica la construcción del hospital, en tanto «tiene un impacto decisivo en el Sistema de Salud Público Provincial«, siendo una de las obras más importantes de la provincia y uno de los hospitales de mayor complejidad del país.

El decreto del viernes, que lleva las firmas de los ministros de Economía y Salud, Guillermo Koenig y Martín Regueiro, respectivamente, faculta a la Fiscalía de Estado y al ministerio de Infraestructura para formalizar el pago con las constructoras.

Por ahora no se conocieron más detalles sobre el monto global de la construcción, estimado originalmente en alrededor de 6.000 millones de pesos.

Tampoco hubo nuevas precisiones, de acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio con fuentes oficiales, sobre la posibilidad de que el hospital reconfigure su perfil para ciertas especialidades, como se había informado tiempo atrás.