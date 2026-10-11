Centenario festeja su 104 aniversario en los próximos días, con desfile

Hoy es el aniversario 104 de la ciudad y las autoridades de Centenario trasladaron los festejos del cumpleaños de la ciudad al 16,17 y 18 de octubre debido a las inclemencias climáticas. Hoy por la mañana, se realizó un homenaje a los primeros pobladores en las puertas del cementerio local.

La comuna convocó a la comunidad a participar el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, la Plaza San Martín, que será el escenario de encuentros culturales, recreativos y deportivos. Se plantearon «propuestas para disfrutar en familia».

La plaza San Martín será el centro de las actividades del aniversario, que se trasladaron a partir del viernes 16 (gentileza)

La programación del 104 aniversario incluirá el paseo de artesanos y emprendedores, stands institucionales, muestras de talleres, un espacio gastronómico y la presentación de artistas regionales. Habrá además actividades pensadas para celebrar la identidad y la vida comunitaria de la ciudad, se informó oficialmente.

Las actividades se programaron a partir de las 19, mientras que el domingo 18 de octubre se realizará el tradicional desfile aniversario, desde las 16, en la Plaza San Martín. Ese mismo día, el escenario 104° tendrá propuestas artísticas desde las 18.30. «Todas las inscripciones se mantienen abiertas y las postulaciones seguirán vigentes», para los nuevos días de festejo, se aclaró a feriantes y artistas.

También a las delegaciones que se anotaron para participar del desfile. Según se expresó, la postergación buscó «priorizar la integridad y la tranquilidad» de toda la comunidad que iba a participar este fin de semana de los festejos planificados para ser desarrollados por completo al aire libre, hasta que se declaró una alerta meteorológica, con lluvia.