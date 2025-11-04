Controles de tránsito en Roca: retuvieron 24 motos y siete autos

Durante la semana del 27 de octubre se realizaron distintos operativos en diferentes puntos de la ciudad. Fueron elaboradas 252 actas, de las cuales 19 arrojaron alcoholemia positiva.

El operativo tuvo como consecuencia la retención preventiva de 10 vehículos y la delegación de manejo a nueve conductores, lo que implica que la persona detenida no puede seguir conduciendo y debe ceder el volante a alguien habilitado y en condiciones de manejar.

Sumado a otras 21 retenciones más realizadas por otras infracciones, el total fue de 31 vehículos retenidos (24 motos y siete automóviles). Las multas más frecuentes fueron: falta de licencia y falta de seguro obligatorio.

Ratifican la vigencia de la ordenanza Alcohol Cero

La Ordenanza 5020/23 establece que está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. El incumplimiento de esta norma conlleva multas de entre $1.000.000 a $3.000.000 según tarifaria vigente al 03/11/2025 e inhabilitación de licencia.

El consumo de alcohol, incluso en cantidades pequeñas, altera el normal funcionamiento de los reflejos y la coordinación por lo que está vinculado a un mayor riesgo de siniestros viales. Los inspectores municipales sugieren evitar la ingesta de alcohol al conducir, o designar un conductor responsable en caso de haber bebido.