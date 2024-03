Cortés se quejó de la inacción policial en el Centro Cívico y una agente lo denunció

El reproche del intendente de Bariloche, Walter Cortés, a la Policía de Río Negro por la falta de intervención ante la presencia de motos en el Centro Cívico que ocasionaban un daño al patrimonio, derivó en una denuncia en Fiscalía de una agente de la fuerza por presunto abuso de autoridad.

El incidente ocurrió anoche en la Comisaría Segunda, ubicada en el complejo edilicio del Centro Cívico, detrás de la Unidad Regional Tercera de la Policía de Río Negro, cuando el mandatario, acompañado por un funcionario ingresó a la sede policial para reclamar por la inacción de la fuerza.

Se desconoce los por menores del intercambio que mantuvieron los funcionarios con la mujer policía, encargada del servicio de guardia que los recibió. Pero la uniformada, esta mañana radicó una denuncia en la Fiscalía de turno contra Cortés y el secretario de Turismo, Sergio Herrero, para que se investigue el hecho, informó el Ministerio Público Fiscal, que puntualizó que existe un “legajo abierto” y por el momento no se brindará más información porque recién se inicia la investigación.

No hay calificación penal definida en el expediente que recién se inicia. El hecho podría encuadrarse en abuso de autoridad en contexto de violencia de género porque la víctima era una mujer policía.

Herrero dijo a este diario desconocer la denuncia y no quiso hacer declaraciones al respecto. El jefe comunal, por el momento no respondió.

Sin embargo, esta mañana, Cortés relató el episodio de su reclamo en la comisaría en una rueda de prensa en oportunidad en que participó de la actividad Chocolateros por un Día, aunque no fue consultado por la denuncia.

El intendente indicó: “Vinimos a ver como estaba el Centro Cívico que lo estamos poniendo lindo, iluminando y demás, y vemos a no menos de 12 o 13 motos haciendo ‘willy’ en el Centro Cívico, fui hablé con Policía, les dije ‘están a 20 metros y ustedes no hacen nada, ¿Qué pasará en El Frutillar, en el Alto, en el Arrayanes si la Policía a 20 metros… yo no digo que vaya de una forma prepotente a detener a nadie, pero a hablar con la gente y decirle ‘chicos acá no se puede hacer, creo que la gente entiende”.

Cortés reprochó que los reclamos de la comunidad llegan a él por ser intendente pero remarcó que no tiene función de policía. “Yo puedo ir a decirle ‘chicos no se puede hacer esto’, como lo hice, pero no estar todo el tiempo persiguiendo a los que están haciendo daño, no se puede andar haciendo willy Centro Cívico arriba, ni tampoco andar con la moto por las escaleras subiendo y bajando”, enfatizó.

Para el intendente este tipo de situaciones “genera desorden” y consideró que “si vos tenés algo desordenado, invitás a más desorden, si lo tenés bien ordenado, invitás a que todo se ordene”.

Además, Cortés dijo puso el foco en que la Comisaría se encuentra a 20 metros del Centro Cívico mientras se “vandaliza todo” y acotó: “Algo está pasando en la seguridad y después no nos quejemos cuando nos roben los autos, cuando hay problemas de homicidios… hay problemas de seguridad, tenemos que empezar a dar una imagen de orden y si no, por supuesto, el desorden nos va a ganar”.

Semanas atrás, el gremio Soyem denunció un accionar violento del intendente en una reunión y se radicó la denuncia en la Oficina de Tramitación Integral Laboral del fuero de la Cámara del Trabajo, por el contexto en que se sucedió ese incidente.