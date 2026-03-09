Aumento de baldíos: se vota la reducción de la tasa en Neuquén

Los baldíos tienen una sobretasa que no entró en el botón de descuento neuquino por retributivos (foto Matía Subat)

Con tratamiento exprés, se votará este jueves el proyecto de reducción de la tasa de baldíos para contribuyentes de Neuquén capital. La iniciativa tendrá despacho en la comisión de Hacienda del Concejo mañana miércoles y hay consenso para que tome estado parlamentario y se vote sobre tablas el jueves.



El tratamiento en la misma sesión incluirá también a la ampliación a dos horas de la permanencia de autos en el estacionamiento sobre la Mosconi en obra, según los acuerdos políticos conocidos hasta hoy, que serían ratificados en la comisión parlamentaria el miércoles.



La reducción de la tasa por baldíos es un proyecto de la oposición (Fuerza Libertaria) luego de que en enero, con la aplicación de la nueva ordenanza tarifaria, llegaran valores que superaron los 200 y 400 por ciento de los tributos 2025.



Corresponde también a planteos desde la cámara de comercio y pequeña empresa (ACIPAN).



La actualización del valor inmueble en la tarifaria tuvo fuertes críticas y hasta movilizaciones de vecinos en el verano, aunque la aplicación del botón con el descuento neuquino (de reducción voluntaria de un 50 por ciento de las tasas para los contribuyentes con más de dos años de residencia) logró aminorar el descontento.

Será retroactivo: a los que pagaron, se les acreditará el valor



Sin embargo, a los baldíos se les aplica una sobretasa, que no fue alcanzada por el botón de beneficios para los retributivos en la página web de la comuna. Según precisó la concejala del MPN, Victoria Fernández, la reducción para baldíos se ampliará a los terrenos con obra inconclusa.



El concejal libertario, José Luis Artaza, ya había planteado que la reducción del tributo llegaría a los propietarios de lotes con servicios, muchos de los cuales aún no están habitados.



Pero alcanzará solo a los que son único terreno, aclaró el concejal, que preside la comisión de Hacienda del Concejo. Los beneficios en baldíos incluirían la retroactividad a enero, para el caso de quienes ya lo pagaron en los vencimientos hasta marzo.

Según describió Artaza, los propietarios de único terreno que están pagando por baldío, se les aplicará el 50% de descuento como el botón del descuento neuquino para los retributivos. Será de un 70% en el caso de los lotes que tengan construcciones en desarrollo, como los lotes con servicios. Los propietarios de baldíos que sean comerciantes, tendrán un 40% de descuento; las empresas, un 30% y las empresas no radicadas en Neuquén, un 10% para el tributo de baldíos.

Como los vencimientos fueron en enero (para el pago mensual) o el 3 de marzo, en el caso de los que pagaron el semestre, los descuentos se aplicarán con retroactividad, dijo Artaza. En ese caso, se acreditará el importe de la diferencia.