El municipio de Catriel presiona por los contratos petroleros

La intendenta de Catriel Daniela Salzotto insiste con el reclamo al gobierno provincial por la participación del municipio en las renegociaciones de los contratos petroleros. El principal pedido de la jefa comunal es la transferencia de dos áreas hidrocarburíferas que YPF planea desprenderse en el marco de un proceso que inició la compañía con los campos maduros de la región.

Semanas atrás, el bloque del Partido Justicialista de diputados provinciales presentó un proyecto en la Legislatura para que el municipio acceda al manejo de Señal Picada y Punta Barda.

Una iniciativa similar a la que ocurrió décadas atrás en Neuquén con la transferencia de El Mangrullo a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, en la comarca petrolera neuquina. Además, Salzotto busca espacios en la discusión de las prórrogas y acuerdos con las operadoras para extender los permisos de explotación en la provincia.

En ese contexto se convocó a una nueva manifestación en la ciudad para viabilizar el reclamo. Será el tercer encuentro entre referentes del sector y ciudadanos locales de la localidad petrolera. Salzotto logró un fuerte apoyo sectorial en Catriel que tiene a la actividad hidrocarburífera como el principal eje económico. Esta vez será una junta de firma para enviar al gobierno provincial.

“Presentamos un proyecto amplio, sólido, no nos subestimen, no somos improvisados (…) el proyecto de municipalización de las áreas, también incluye los venteos, la remediación ambiental. Si no nos dan participación, nos vamos a ir a Viedma, iremos a las áreas hasta que nos permitan sentarnos en la mesa de discusión y nos escuchen”, dijo la intendenta justicialista en el último encuentro.

Agregó que Catriel quiere ser parte de la negociación “queremos ese porcentaje histórico, queremos conocer qué planes tienen porque nos van a seguir contaminado, nos van a seguir explotando, exigimos la audiencia pública y consulta previa”, exclamó.

La convocatoria a la firma es este vienes a las 10 en la plaza de la Familia, ubicada entre calles San Martín y Roca.