Boleto estudiantil gratuito para Neuquén: lo que hay que saber y cómo solicitarlo en toda la provincia

El gobierno del Neuquén anunció la fecha oficial y los requisitos para solicitar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG). El beneficio será para estudiantes de todos los niveles educacionales: nivel inicial, primario, medio, terciario y universitario inclusive.

Para el beneficio, podrán acceder estudiantes que cursen de manera regular y tengan que viajar hacia su institución educativa de destino, ya sea pública o privada, y que no deba superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia.

Para realizar la propuesta de ayuda para estudiantes de la provincia, el BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria, Deportes y Cultura. Durante el ciclo lectivo 2025, el BENG tuvo un total de 4.277 usuarios de los distintos niveles escolares.

Como pedir el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito

Las inscripciones se podrán realizar a través del sitio www.economianqn.gob.ar/beng. Los inscriptos deberán pertenecer a una institución educativa situada dentro de la provincia y a menos de 250 kilómetros de distancia desde sus hogares.

El inicio de trámites para solicitar el boleto comienza el lunes 2 de marzo, mismo día del inicio del ciclo lectivo secundario, y una semana después del comienzo de clases para los niveles inicial y primario. El boleto no tiene fecha límite para la tramitación

Los requisitos del boleto son:

Certificado o constancia de alumno o alumna regular

Foto del frente y dorso del DNI

Certificado de vacunación

En el caso que la dirección declarada no coincida con la que figura en el DNI, deberá acreditarse mediante acta policial o recibo de servicio.

Boleto Estudiantil Neuquén.-

Cuántas veces se podrá usar el beneficio estudiantil

Si la institución educativa supere los 80 kilómetros del domicilio, por mes se otorgarán hasta 30 usos como máximo, en tanto que, si la distancia es menor a los 80 kilómetros entre el domicilio y la institución educativa de destino, el estudiante podrá hacer uso de hasta 60 boletos.

El beneficio aplica solo para asistir a clases presenciales y no se podrá aplicar en motivos extra institucionales.

Tras el primer cuatrimestre estudiantil, habrá una instancia de revalidación sólo para estudiantes terciarios y universitarios, con la presentación de un certificado de regularidad académica vía mail.