El programa municipal para neutralizar las pilas usadas juntó 300 kilos de contaminante en Neuquén

La municipalidad de Neuquén acopió 300 kilos de pilas usadas en la delegación del barrio Progreso y comenzó el operativo para llevarlas al dispositivo final, se informó desde prensa de la ciudad capitalina. Fueron neutralizadas en bloques de cemento que se guardarán en el Complejo Ambiental capitalino (CAN).

El acopio de las pilas en desuso busca evitar que los envases contaminantes se tiren en la basura domiciliaria o en descartes que terminen en la tierra o en un basural o cursos de agua, con la contaminación ambiental que esto involucra.

Con el tratamiento que se les dio a las pilas recolectadas, quedaron en bloques de cemento con el tratamiento de inertización propuesto por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y luego se llevaron al predio del CAN con un «lugar con geolocalización«, según dijo el subsecretario de Medio Ambiente de la comuna, Francisco Baggio, para después ubicar los bloques cuando se defina el traslado.

El dispositivo permitirá ubicar los bloques para llevarlos posteriormente al depósito final autorizado para las pilas.

La campaña la realizó el programa de recolección y disposición segura de pilas que se implementó hace un año. En el tiempo de funcionamiento, sumó más de 300 kilos que fueron procesadas «según la normativa legal», se indicó en el comunicado de prensa.

Las y los vecinos que junten pilas para eliminar, podrán acercarlas a la delegación Progreso, ubicada en Antártida Argentina y Arabaco de la ciudad de Neuquén. El horario de atención administrativa es de 8 a 14 en la delegación municipal los días hábiles, donde hay un contenedor de las pilas que ya no fucionan.

«Estamos muy contentos porque en estos dos bloques de cemento hay 300 kilos de pilas domiciliarias, que de otra manera hubieran estado en el enterramiento, en la calle, en la vía pública, en el río, en la barda, en lugares inadecuados, generando y contaminando”, destacó el funcionario.

Dispositivos de neutralización de pilas en desuso de la subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén (gentileza)

Baggio resaltó que el contenedor fue diseñado por municipales en el taller de la subsecretaría de Medio Ambiente «cumpliendo con la normativa legal», dada «la toxicidad del residuo y para evitar riesgos a la salud y el ambiente».