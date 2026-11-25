Alberto Weretilneck estuvo en el acto por el aniversario de Dina Huapi y habló de política electoral con la prensa.

El gobernador Alberto Weretilneck respaldó la propuesta del intendente Walter Cortés de modificar los plazos para la convocatoria a elecciones municipales y anticipar la fecha de Bariloche.

Aunque es facultad del municipio y debe ser aprobada la reforma del Código Electoral por el Concejo Deliberante, con la expresión del mandatario provincial dio una señal respecto del respaldo con el voto de su concejal Juan Pablo Ferrari, que hasta el momento se mostraba cauto de opinar a la espera de definiciones.

Cortés necesita de seis votos de los concejales (su bloque PUL tiene tres) por lo que requiere de sumar tres adhesiones de opositores para realizar el cambio propuesto que implica quitar la fecha fija de la elecciones que ya está preestablecida para el primer domingo de septiembre y también achicar los tiempos de la convocatoria a 60 días previos de la fecha del comicio.

“Defiendo el concepto de la no simultaneidad, que haya tres turnos electorales uno nacional, otro provincial y otro municipal estoy de acuerdo y lo defiendo”, afirmó Weretilneck ante la consulta de Diario RÍO NEGRO respecto de la eventual anticipación de las elecciones para la intendencia de Bariloche.

El gobernador dijo que de este modo “se dan discusiones mucho más sanas, muchos más profundas y se puede transmitir a los electores de manera más directa lo que propone cada uno de los candidatos”, indicó aunque aclaró que la fecha será un tema que deba resolver Bariloche.

Para apuntalar más su defensa a la idea de Cortés de sacar el comicio de septiembre, el gobernador dijo que “si uno lo mira en este concepto de no simultaneidad (septiembre) es cerca también de la elección nacional, si hay PASO ni hablar porque es en agosto, y si no hay PASO también estamos a 20 días de la elección nacional con lo cual el argumento de Walter de evitar el esquema de nacionalización también es atendible”, afirmó.

Consultado si hubo conversaciones por las fecha de provincia y el municipio con el intendente, el mandatario dijo que se habló “muy informalmente y muy ligeramente” y recordó que aún no definió la fecha del comicio provincial, que volvió a fijar entre mayo y junio.

Respecto a la fecha de la elección para la gobernación, Weretilneck agregó un componente al indicar que lo debe conversar con su gabinete y legisladores y sumó a esa ronda de consulta a “los partidos de la oposición que merecen ser consultados”, aunque enfatizó: “lo que sí descarto totalmente es marzo, no es una fecha adecuada para la provincia”, dijo y enumeró como temas a considerar la temporada frutícola, de incendios y el inicio de clases.