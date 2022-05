En el CPEM N° 20 de Cutral Co no hay clases hasta nuevo aviso

En el Centro Provincial de Enseñanza Media N° 20 de Cutral Co desde hoy y hasta nuevo aviso no habrá clases. La suspensión se debe a que hay inconvenientes con la red cloacal y, en consecuencia, no se puede garantizar el uso de los sanitarios ni de la cocina. Desde la dirección indicaron que se avisará cuándo podrán restablecerse las actividades escolares.

A través de un comunicado, la dirección del establecimiento informó al estudiantado y sus familias sobre la decisión de suspender todas las actividades. La medida se inicia hoy y es «hasta nuevo aviso». Las obras de reparación de la red cloacal en «su totalidad» impiden el uso de los sanitarios en general, tanto el de los alumnos como el del personal como la cocina.

No se aclaró si la obra debió iniciarse ante la rotura o ya estaba previsto que se ejecute con anterioridad. Al CPEM N° 20 acuden alrededor de 700 estudiantes repartidos en los turnos mañana y tarde. El edificio está situado en el barrio Daniel Sáez y al costado de Belgrano -ex-450 Viviendas- por lo que absorbe la población estudiantil de la mayoría de los habitantes del oeste.