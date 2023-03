Explicaron por qué pretenden una prórroga de 30 años de la licitación del cerro Campanario en Bariloche

“El cerro Campanario es chiquito. No es un lugar que permita expandirnos. Es una cumbre rocosa, no es plana. Por eso, es complejo el desarrollo. Nuestro proyecto no pretende aumentar la cantidad de pasajeros sino optimizarlo para que el visitante pueda estar cómodo”. Matías Jerman, representante de Campanario SRL, expuso el proyecto en el cerro del mismo nombre para acceder a una prórroga de la concesión por 30 años.

A ocho meses de la audiencia pública, los concejales iniciaron el debate sobre el proyecto del ejecutivo municipal para extender la concesión del cerro Campanario. El concejal Gerardo Ávila recalcó que a partir de algunas observaciones en la audiencia pública del 4 de julio, se elaboró un “reformulado”.

La aprobación del proyecto de ordenanza requiere del voto favorable de 8 de los 11 concejales.

Los inicios

El primer proyecto para construir un complejo turístico en el cerro Campanario surgió en 1967, con una aerosilla y una confitería en la cumbre.

Jerman recordó que fueron sus padres quienes encargaron el medio de elevación a un ingeniero de Mendoza. “En ese momento, solo había una cruz al este de la cima. Había que subir todo el material (arena, ripio, cemento y agua) con medios precarios. Trabajaron más de un año en la construcción del medio de elevación que hoy vemos”, señaló. Se inauguró en abril de 1968; dos años después, la confitería estaba lista.

En 2003 se logró la renovación del contrato original con la Municipalidad de Bariloche, con el compromiso de ciertos trabajos en el sector que consistían en la ampliación de la playa de estacionamiento, la compra de un nuevo medio de elevación austríaco y la construcción de un edificio en la base con oficinas, depósitos, talleres y nuevos grupos sanitarios. Jerman mencionó que además, se construyeron dos cisternas en la base y cumbre, una red eléctrica nueva y se parquizó el entorno.

“En los últimos años, nos dimos cuenta de la necesidad de modernizar el servicio de la cumbre y empezamos a proyectar la nueva obra. Empezamos a trabajar con el municipio y se presentó el proyecto, pero la pandemia nos atrasó un año y medio en la negociación y en la preparación de la documentación”, advirtió Jerman.

Amortización

El proyecto que se debate en el Concejo Municipal especifica que el monto a invertir es de 3,7 millones de dólares, «razón por la cual se requiere como período de amortización del plazo de 30 años»»».

El arquitecto del proyecto, Martín Jerman, destacó que no se va a demoler la confitería actual sino que se reconvertirá. “El concepto es reciclar, integrar parte del edificio original, refuncionalizar y agregar determinadas funciones mejorando los servicios al visitante”, afirmó.

Explicó en el auditorio se incorporarán 100 butacas y se proyectará una película de 10 a 12 minutos donde se le mostrará al visitante qué está viendo. “Los cerros, la cordillera, los lagos, el bosque. La idea es concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y que las escuelas lo puedan usar didácticamente”, detalló al tiempo que agregó que “la confitería giratoria estará elevada 7 metros en relación a la actual. Va a mejorar y jerarquizar la visual en 360 grados”.

La abogada de la empresa, Griselda Ingrassia, aclaró que, en la solicitud de la prórroga, aportaron al municipio la documentación que acredita haber cumplido con las obligaciones del último contrato.

Plan de manejo del bosque

En los 302 días en que la empresa debió permanecer cerrada al público, aseguró que se avanzó en un plan de manejo del bosque, junto al municipio de Bariloche y la Dirección de Bosques. A fines de 2019 se inició el apeo de árboles “con daño temido” sobre la traza, descopes y podas para árboles peligrosos. También se implantaron especies autóctonas.

“En otoño está previsto iniciar otra etapa. Sucede que, en más de 50 años, el bosque creció y algunos sectores fueron tornándose en un problema”, indicó Jerman.