Fondos del Emprotur: cambian una resolución para favorecer a un funcionario de Bariloche

En su primera reacción ante las denuncias sobre desmanejos en el Emprotur, el Ejecutivo municipal de Bariloche corrigió una resolución del año pasado y formalizó una autorización de viaje a Europa del secretario de Turismo y presidente de ese organismo, Gastón Burlón, que de otro modo hubiera estado impedido de realizar gastos con fondos públicos.

Las irregularidades tomaron estado público a fines de abril, a partir de la renuncia del gerente del Emprotur, Santiago Díaz Vélez, quien se abría apartado en desacuerdo con el dispendio de gastos. Puntualmente la objeción recae sobre Burlón, quien en septiembre y en octubre de 2022 participó en ferias turísticas realizadas en Francia y en Italia, y en la rendición de gastos de ese viaje incluyó la compra de un traje, zapatos y un teléfono celular.

Pero además, el funcionario en aquel momento estaba de licencia “por razones particulares”, lo cual ya era de por sí un obstáculo para encabezar una representación oficial, al margen de la habilitación de efectuar cualquier compra por cuenta y orden del Emprotur.

La difusión del caso repercutió en el Concejo Municipal, que decidió promover la renuncia de Burlón a su cargo. También motivó el inicio de una investigación por parte del Tribunal de Contralor.

Pero el intendente Gustavo Gennuso guardó silencio. Y la primera reacción del gobierno a su cargo fue una resolución emitida el viernes orientada a emprolijar la situación de Burlón.

El intendente cumplió con el acto administrativo de corregir la licencia por “razones personales” que se le había otorgado entre el 14 de septiembre y el 15 de octubre del año pasado y reemplazarla por una autorización para participar “en su carácter de presidente del Emprotur”, de la feria internacional de turismo Top Resa, realizada en Francia del 14 al 22 de septiembre, y en la feria TRG Incontri, que tuvo lugar en Rímini, Italia, 20 días después.

Esa misión oficial, superpuesta con sus vacaciones, le serviría al funcionario para “pasar gastos” a la tesorería del ente de promoción turística. Pero no resuelve del todo su situación, ya que la lupa está puesta sobre la compra de efectos personales, que en condiciones normales quedarían por afuera de los “viáticos” o cualquier categoría afin.

La presidente del Concejo Municipal, Natalia Almonacid, quien integra también el directorio del Emprotur, había dicho en la comisión legislativa del último miércoles que el viaje de Burlón estaba autorizado por el ente y que desconocía la resolución de licencia. “El dijo que fue en representación del Emprotur, pero no por eso deja de ser secretario de Turismo. Respecto a la resolución, Burlón dijo que fue un error involuntario de administración que no debía salir así”, afirmó ese día Almonacid.

El viernes el Ejecutivo avanzó con la corrección, en el primer gesto destinado a aliviar la situación del funcionario, quien permanece en su cargo a pesar de que los concejales de la oposición -a los que se sumó Almonacid- votaron por reclamarle a Gennuso que le pida la renuncia.

Los detalles del «parche» por el viaje oficial

La resolución 1367 dispone textualmente “modificar el texto de la resolución 3094-I-2022” que otorgó las vacaciones de un mes a Burlón entre septiembre y octubre y “autorizar la ausencia” del secretario de Turismo entre el 14 y el 22 de septiembre “inclusive” y entre el 12 de octubre y el 15 de octubre “a las 13”, debido a su participación en las ferias Top Resa y TTG Incontri.

Deja vigente en cambio el permiso de “ausencia por razones personales” para Burlón, entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre, ya que en ese intervalo no volvió a Bariloche y permaneció de vacaciones.

En los fundamentos Gennuso aclara que la IFTM Top Resa “es una feria multiobjeto de turismo que abarca diferentes segmentos” y la representación oficial de Bariloche aprovechó su participación “para realizar diversos contratos” y para mantener reuniones con operadores turísticos y agentes de viaje, con apoyo de la embajada argentina en Francia.

En tanto, que la 59° edición de la feria TTG en Rímini registró una participación institucional de la Argentina con un espacio coordinado por el Improtur y la presencia de Bariloche junto a otros tres destinos turísticos: Salta, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires.

En aquellas fechas el municipio ya había anunciado mediante gacetilla oficial la presencia de Burlón en esas ferias. Los cuestionamientos sobre su conducta surgieron a partir de la revelación de que compró un traje, un par de zapatos y un celular con la tarjeta del Emprotur, que opera además con un dólar diferencial.