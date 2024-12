Fracasó en Bariloche el intento de protección de un mallín

La zona involucrada tiene categoría de “frágil” y abarca varias propiedades privadas donde no se respetan las restricciones. (archivo)

La imposibilidad de reunir los votos necesarios en el Concejo Municipal selló la suerte del proyecto de ordenanza destinado a crear una nueva reserva natural urbana en el llamado “Mallín del kilómetro 12”, luego de las denuncias de construcciones ilegales en el lugar, que arreciaron en los últimos meses.

La iniciativa fue promovida por la asociación Árbol de Pie y otros ambientalistas y su impulsora en el Deliberante fue la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche), quien había logrado incluirla en el orden del día de la última sesión, pero finalmente optó por retirarla ante la evidencia de que sus pares retacearían el apoyo.

Wallace dijo que la intención era “brindar un estatus jurídico de protección” al humedal ubicado sobre una curva de la avenida Bustillo, a la altura de Bahía Serena, y que significaba consolidar la línea ya prefigurada con una resolución municipal vigentes desde hace 18 años, que suspendió las construcciones en el lugar.

Pero luego de no conseguir los apoyos suficientes durante el tratamiento en comisión, Wallace responsabilizó del rechazo a los bloques de Juntos Somos Río Negro, el Partido Unión y Libertad y a la concejal de Juntos por el Cambio.

La creación de la reserva natural (como otras que ya existen en la ciudad, especialmente en la zona oeste) hubiera derivado en la fijación de limitaciones constructivas y la obligación de elaborar un “plan de manejo” para el área.

Wallace dijo sentir “bronca y pena” ante la falta de consenso que enfrentó el proyecto. Observó que con esa actitud (y con la posterior aprobación de un fraccionamiento en la ladera sur del cerro Otto) el Concejo barilochense se convierte “representante del sector privado y las corporaciones”.

Insistió en que la voluntad expresada por vecinos y ambientalistas de crear un área de protección especial en el mallín del 12 fue defraudada por los concejales, lo cual demostró que pese a las declaraciones de principios de la Carta Orgánica y de otras normativas “la cuestión ambiental sigue siendo residual”.

Durante el análisis en comisión y en búsqueda de los apoyos que precisaba Wallace reescribió cuatro versiones “reformuladas” del proyecto, e incuso retiró una referencia a la eventual “demolición” de obras fuera de regla que había alarmado a los propietarios. Pero nada alcanzó.

El riesgo ambiental

Ana Wieman, referente de Árbol de Pie, recordó que el mallín está alimentado por vertientes y tiene con Bahía Serena, de intenso uso como balneario. Y que las construcciones allí emplazadas y sus efluentes que producen son una amenaza para la calidad del agua.

Subrayó que aun sin la creación de la Reserva Urbana “igual no se puede construir” en el lugar, por la resolución vigente desde hace dos décadas. Se lamentó de que algunos concejales hayan expresado un acuerdo conceptual, “pero en los hechos se negaron a acompañar».

Entre ellas mencionó a Natalia Almonacid (JSRN), quien admitió que el mallín es “un espacio avasallado”, pero en lugar de la reserva natural propuso “crear una comisión que trabaje en el plan de manejo e individualice las parcelas”.

Otro miembro de Árbol de Pie, Juan josé Paternó, resaltó la importancia de preservar el mallín y dijo que se trata de “un tema relacionado directamente con la salud pública, es decir que es una pelea de todos”.

El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) recordó que desde 2007 existe un mandato incumplido de la Carta Orgánica que otorgaba seis meses de plazo para reglamentar una fórmula de protección de los humedales, incluido el del kilómetro 12.

Su par de Juntos por el Cambio Samanta Echenique fue la única que se manifestó abiertamente en contra del proyecto. Dijo que “demonizar una perspectiva (por la suya), no es la solución para proteger mejor el medio ambiente”. En ese y otros debates fue señalada como una defensora acérrima de la propiedad privada. Y Echenique se defendió: “no hablo del derecho de propiedad como un derecho absoluto, pero las restricciones no pueden desmembrarlo”.

Finalmente, y ante la perspectiva de un rechazo seguro (que los ambientalistas preferían, para exponer a los concejales opositores), Wallace decidió eludir la votación y devolver el proyecto a la comisión de Gobierno y Legales, para insistir a partir de febrero.