Gennuso estudia vetar dos ordenanzas y descargó críticas hacia los concejales que “buscan trabajo”

Las dos ordenanzas que aprobó el Concejo Municipal de Bariloche en la última sesión a contramano de la opinión del intendente Gustavo Gennuso tienen alto pronóstico de veto. Se trata del abaratamiento del boleto de colectivos para los pasajeros con domicilio en Bariloche y la creación de la subsecretaría municipal de Seguridad.

Gennuso dijo que todavía no le enviaron los textos sancionados el último jueves y cuando los tenga realizará el análisis técnico jurídico previo a resolver si se inclina por el veto. En ambos casos el Concejo quedaría impedido de ratificarlas, salvo que consiga mayorías de ocho votos.

En el caso de la tarifa del transporte observó que está “mal aprobada”, porque existe un dictamen de la abogada del Concejo según el cual necesitaba mayoría especial y solo obtuvo mayoría simple.

Dijo que al faltar la presidente del Concejo Natalia Almonacid, “que tiene más clara esa cuestión”, su reemplazante, el opositor Marcelo Casas, la declaró aprobada solo con cuatro votos favorables “por inexperiencia, o tal vez por intencionalidad política”.

Varios concejales oficialistas permitieron ese desenlace al levantarse y no votar, en lo que explicaron como una “abstención”. Esa actitud causó particular disgusto al intendente, quien no ahorró críticas. “En el bloque parece que algunos están buscando trabajo, tienen que agradar a sus nuevos patrones”, acusó.

A salvo fue el presidente de la representación de JSRN, Carlos Sánchez, quien votó en contra. Sánchez es el único con el que Gennuso mantiene diálogo fluido, además de Almonacid.

El intendente dijo que la ordenanza del boleto es “inviable” porque su aplicación perjudicaría a los jubilados, empleadas domésticas, excombatientes y personas con discapacidad, que hoy pagan tarifa con descuento y sufrirían fuertes aumentos.

Pero lo más grave, según el intendente, es que los descuentos en el boleto promovidos por el concejal opositor Pablo Chamatrópulos alteran el contrato con la empresa Mi Bus, y le conceden elementos “para promover una rescisión e iniciar un juicio”.

Esto último, dijo, sería “como volver al caso 3 de Mayo”, en referencia a la empresa que tuvo a cargo la misma concesión hasta hace diez años hasta que fue desplazada por la exintendenta María Eugenia Martini -incluida la incautación de unidades- lo cual derivó en un juicio millonario que perdió el municipio.

“No vamos a cometer el mismo error” dijo Gennuso, en un anticipo de que recurrirá a todos los medios posibles para desactivar la ordenanza. Aclaró sin embargo que “luego del análisis, tal vez no haya que apelar al veto, porque la ordenanza no está aprobada en los términos adecuados”.

A su entender, “los concejales tienen que saber que metieron la pata, porque ponen a la empresa en condiciones de rescindir, de dejar a la ciudad sin transporte y de hacer un juicio importante”. Los acusó de embarcarse en “estas aventuras políticas, demagógicas, de quedar bien con la gente votando esto, o escapándose para no votar”.

Otro punto de conflicto

También calificó como “demagógica e improcedente” la modificación del organigrama político para reemplazar la actual dirección de Seguridad por una subsecretaría de mayor jerarquía. Igual que con el boleto residente, en ese caso Gennuso dijo que existe una inconsistencia jurídica porque el Concejo no previó la asignación de una partida presupuestaria para la nueva estructura, como obliga la Carta Orgánica.

“No merece ni la menor discusión -afirmó Gennuso-. Cómo quiere gobernar es algo que decide el poder Ejecutivo. Esta es una injerencia que no corresponde. Los que la promueven dicen que hay que achicar el Estado y acá lo agrandan”.

Admitió que años atrás él mismo propuso ampliar as injerencia municipal en materia de seguridad, con la creación de una guardia urbana. “En algún momento lo pensamos y presentamos una tasa con ese fin, pero los concejales no quisieron”. Agregó que hoy tiene una visión política distinta. “Hasta acá llegamos. Desde el municipio tenemos toda la parte de visualización, de ayuda, la protección civil y en el resto confiamos en la Policía de Río Negro”, explicó.

Gennuso aceptó que la relación con su propio bloque en el Concejo no es la mejor y también cuestionó el proyecto para “sacarle plata al Emprotur”, que estuvo a un voto de ser aprobado y que también encontró apoyo de algunos oficialistas.

“Pasa lo que pasa porque había una sesión con temas polémicos, de impacto para la comunidad y cerca de una elección. No quiere decir que haya ruptura en el bloque, tenemos que seguir trabajando”, descomprimió Gennuso.