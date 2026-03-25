Los cambios de la ordenanza que aumentó las tasas en Neuquén llega al recinto

«Nos quedan dos semanas para entablar diálogos políticos y ver si logramos los acuerdos», dijo ayer la concejala de Pluralistas, Karina Rojo, sobre el proyecto de la oposición que buscó reducir el tarifazo en las tasas retributivas. El despacho, que no tiene el acuerdo del oficialismo, tomará estado parlamentario este jueves y se tratará en abril.

En la ciudad de Neuquén el descontento por la suba de las tasas retributivas se redujo tras la reactivación del botón de «descuento neuquino», por el cual los contribuyentes capitalinos acceden a la reducción del 50% de los tributos (retroactivo a enero) para las casas de familia, 40% para comercios y un 30% para industriales.

Luego el Deliberante activó el mismo descuento para la tasa de baldíos, que es una sobretasa y que en enero duplicó o llegó a valores de más de un 800 por ciento respecto a los valores del 2025.

«Lo que habíamos planteado es un acceso generalizado y universal a la reducción; enero fue drástico y hubo prórrogas», explicó Rojo. El despacho de la iniciativa opositora solo fue firmada por LLA y el CCARI hace tres semanas y ahora llegará al recinto mañana como proyecto de la minoría. Estará en condiciones de ir a votación en la sesión del 9 de abril, dijo Rojo, coautora de ese proyecto en el que están Nicolás Montero y Valeria Todero.

Pero el MPN no acuerda con la modificación y por eso se insistirá con conseguir otros acuerdos políticos, dijo la concejala. Llegará mañana al recinto en condición de despacho de minoría al tratamiento legislativo.

Según los datos aportados por el municipio, hasta este primer trimestre, no hubo un aluvión de contribuyentes para el descuento neuquino, luego de vencido el primer plazo del 15 de diciembre. Se suponía que con las subas de enero, los frentistas se sumarían masivamente al beneficio, pero no ocurrió: de un padrón de 110.000 contribuyentes de retributivos, 69.000 vecinos se anotaron para los descuentos.

Cuando expiró el plazo para acceder a la quita, la cantidad de inscripciones llegaba a unos 41.000 vecinos, que luego llegó en febrero a 68.000, cuando se recibieron las tasas con los incrementos.

Los ediles sesionan el jueves

El Deliberante sesionará este jueves, a partir de las 11. En la reunión de la comisión parlamentaria definía los puntos salientes del orden el día al cierre de esta edición.

Dos de las notas que tomarán estado parlamentario serán el proyecto de las vecinas autoconvocadas para que no se instale en la Isla 132, el Neuquén Arena y que se busque una zona en la meseta donde desarrollar el mega estadio que tiene interés privado de inversión.

La iniciativa ciudadana preveía también la vuelta atrás de la rezonificación que hizo Cordineu (el ente municipal y provincial que administra las tierras en la isla), lo que sería derivado a comisión.

Hasta hoy los bloques que se pronunciaron en desacuerdo con la radicación del Neuquén Arena detrás del Centro de Convenciones El Domuyo eran el CCARI, Pluralistas, el Frente de Izquierda y Fuerza Libertaria. No habría el mismo consenso para volver atrás la ordenanza de zonificación de la isla, que permitió la radicación de proyectos hoteleros y gastronómicos vinculado al turismo de Convenciones.

El intendente Mariano Gaido, de gira oficial en Japón y China, deslizó en declaraciones periodísticas que junto con el gobierno provincial están analizando una nueva ubicación diferente a la que definió Cordineu, que los primeros días de marzo autorizó la firma del convenio con la comuna para la ejecución de ese proyecto que Gaido anunció en la apertura de sesiones y luego reiteró en ruedas de prensa.