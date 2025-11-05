Inversión récord de $1.800 millones transforma el barrio Confluencia de Neuquén con 50 nuevas cuadras de asfalto

La Municipalidad de Neuquén inauguró 50 cuadras de asfalto en el sector Los Pumitas, dentro del barrio Confluencia, una de las obras más esperadas por los vecinos y vecinas de la ciudad. El proyecto, financiado íntegramente con fondos municipales, demandó una inversión de 1.800 millones de pesos y forma parte del Plan Orgullo Neuquino.

Además del pavimento, la intervención incluyó una importante obra subterránea, con la instalación del sistema pluvial y las conexiones domiciliarias de agua y cloacas que faltaban en la zona. Las calles troncal Paimún y todas las vías internas comprendidas entre el Arroyo Villa María y las calles Boer y Paimún fueron asfaltadas, junto con otras arterias específicas del sector.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la importancia de la iniciativa en el marco de un plan de desarrollo urbano integral. «Estamos trabajando muy fuertemente con el Plan Orgullo Neuquino en todos los barrios de la ciudad», aseguró la funcionaria, quien recordó que el barrio Confluencia celebrará este sábado su centenario.

Una inversión clave en asfalto para la mejora de la infraestructura

Pasqualini enfatizó que esta obra «es una gran inversión municipal, y no será la única para esta zona». Adelantó que «hay tres sectores más previstos para asfaltar dentro del presupuesto 2026, que cuenta con un 42 por ciento de superávit destinado a obras».

La secretaria remarcó que «cada vez que se ejecuta una obra de estas características no solo se trata del asfalto, sino también de los pluviales, el agua, las cloacas, toda la infraestructura que mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas».

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó los desafíos técnicos del proyecto. Señaló que Los Pumitas «es un sector complejo por las aguas superficiales», lo que obligó a realizar un «importante trabajo pluvial con cañerías y sumideros que conducen el agua al Arroyo Villa María y luego al río Limay».

Bruno agregó que se revisaron las conexiones domiciliarias y se ejecutó el paquete estructural del suelo junto con la carpeta asfáltica, que es la parte visible de «un gran trabajo previo». La obra se realizó con pavimento flexible y se completó la demarcación vial, incluyendo sendas peatonales y separadores de carriles. La subsecretaria también adelantó que las obras continuarán en el próximo cuadrante, desde el Arroyo hacia el norte, y luego en la calle Copahue.

Desde la perspectiva vecinal, la presidenta de la comisión del barrio Confluencia, María Eva Arriagada, celebró la finalización de la iniciativa. «El barrio cambia muchísimo con esta obra. Me acuerdo cuando todo era de tierra y los vecinos pedían cada día el asfalto porque era puro barro. Hoy están muy felices», expresó Arriagada, quien también agradeció al intendente Mariano Gaido y a su equipo por la concreción de una «obra muy esperada por todos».

Las calles que recibieron pavimento flexible en esta etapa fueron Paimún, Sobisch, Trimarco, Lago Epulafquen, Borges, Giambeluca, América, Los Araucanos, Minas, Las Grutas y Díaz de Solís.