La desaparición de la tasa al turista le costará más de 1.000 millones de pesos a Bariloche

El municipio de Bariloche tenía previsto recaudar este año 1.416 millones de pesos por la tasa al turista y según el último informe de ejecución presupuestaria este año ya registró ingresos por 399 millones, de modo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional ese instrumento le generará un perjuicio superior a los 1.000 millones de pesos.

“Es muy triste” fue el primer comentario que esbozó el secretario municipal de Turismo, Sergio Herrero, al conocer la novedad. Reconoció que el corte abrupto en ese flujo de fondos obligará a suspender “un montón de obras” que en el actual contexto de “emergencia económica” que enfrenta el municipio resulta imposible financiar de otro modo.

Este año con la denominada “ecotasa” que pagan los turistas por cada jornada que pernoctan en la ciudad ya se habían ejecutado trabajos de iluminación en el Centro Cívico, la continuidad en un proyecto de bicisendas, se compró la pintura completa para el exterior del puerto San Carlos (con la idea de aplicarla cuando pase el invierno) y había proyectos para mejorar y adecuar el paseo denominado “parque de la Usina”, en cercanías de Puerto Moreno.

Herrero dijo que el fallo conocido ayer martes “es malísimo para Bariloche” y al margen de cualquier consideración jurídica opinó que los firmantes “no se han dado cuenta del daño que causa”.

La Corte resolvió acoger la demanda de inconstitucionalidad de la tasa que impulsó el empresario turístico Santiago Cantaluppi y que tuvo un largo recorrido en tribunales, incluido un fallo adverso que dictó el STJ rionegrino hace ya tres años y que ahora fue revertido por el máximo tribunal.

Una historia de siete años

La tasa fue creada en 2016 por el exintendente Gustavo Gennuso y defendida también por su continuador Walter Cortés, quien señaló que las obras encaradas con ese fondo son indispensables para la ciudad y no se podrían ejecutar de otro modo.

Gennuso luego de un largo silencio político volvió al ruedo hoy para reivindicar el gravamen de su autoría y criticar el fallo. Dijo en la red social X que habrá “miles de obras potenciales que no se harán” en la ciudad como consecuencia de la medida judicial».

Aseguró que las críticas según las cuales la ciudad recibiría menos turistas debido a la “ecotasa” no se verificó en la realidad, ya que la cantidad se duplicó en los últimos ocho años.

Defendió las “más de 80 obras” que se realizaron en su gestión con ese dinero y que “transformaron la infraestructura turística de la ciudad” y dijo que la decisión que adoptó en su momento para crear el tributo fue una reivindicación de la autonomía municipal, cuando “un gobierno nacional que no tiene a su cargo directo ni educación, ni salud, maneja parte dela pobra pública que nuca hace -basta mirar el estado de las rutas nacionales-, se lleva gran parte de la renta y deja al os municipios librados a su suerte”.

El exintendente dijo que el fallo de la Corte se apoya en argumentos “discutibles” y se quejó de que no haya considerado “el contexto de aplicación de esta tasa”.

Vaguedad e imprecisión

La sentencia de la Corte fue redactada por el juez Horacio Rosatti, con acuerdo de todos sus pares. Según subraya en uno de sus puntos, la justificación de la tasa expuesta por el municipio -fundada en la necesidad de afrontar el impacto ambiental generado por el turismo- “no puede derivar en la creación de un tributo con el nivel de imprecisión y vaguedad como el que se analiza”.

También refirió que las obras realizadas, entre ellas el embellecimiento del ingreso a Bariloche, la adecuación de las bajadas a playas públicas, la construcción de bicisendas, colocación de luminarias y sistemas de riego, incluso un skate park, son “disfrutadas por los vecinos todo el año” y no solo por los visitantes, quienes son los únicos alcanzados por gravamen.

El año pasado la tasa al turista aportó al municipio recursos por 403 millones de pesos y en 2022 fueron 261 millones. El plan de inversiones que se ejecuta con esos recursos es resuelto en una comisión mixta de la que participan las cámaras empresarias, a pesar de que los prestadores turísticos sostienen desde un inicio posturas contrarias al instrumento.

El desarrollo del paseo del este fue una las inversiones desplegadas por la gestión anterior con lo producido por la tasa. (Alfredo Leiva)

El representante en esa comisión por la Asociación de Hoteles de Turismo, Mario Martino, describió hoy las obras en las que estaban embarcados, dijo que participan porque su postura es “respetar la ordenanza y no entrar en un terreno de rebeldía fiscal”, pero al mismo tiempo sostuvo que la tasa promovida por Gennuso y ahora volteada por la Corte “es perjudicial para Bariloche, porque genera desigualdad con otros destinos”.

Pese a las polémicas que la envolvieron desde un principio, la “ecotasa” fue copiada por municipios como San Antonio Oeste y existen iniciativas para replicarla en El Bolsón, San Martín de los Andes y en la provincia de Misiones, según aseguró Herrero.

Martino dijo que en Europa también existen tasas como la aplicada en Bariloche, pero con un concepto distinto porque están asociadas con “servicios directos al turista, por ejemplo la gratuidad del estacionamiento u otras prestaciones en espacios públicos”. Mientras que en esta ciudad se destina a obras de aprovechamiento general que, según el empresario, “deberían ser costeadas con la recaudación general o con el fondo de infraestructura turística que tiene la provincia” y se sostiene con un porcentaje del impuesto a Ingresos Brutos.

Martino observó que la tasa aplicada a los turistas se superpone con la de servicios retribuidos, “que ya paga toda la hotelería”.

Los efectos de la decisión judicial

En una lectura particular del fallo de la Corte, el dirigente empresario interpretó que no será de aplicación inmediata porque -dijo- se refiere “a un caso deeterminado” y ordena al STJ rionegrino a dictar nueva sentencia con el nuevo criterio. Algo que no se desprende de lo resuelto por el máximo tribunal.

Herrero en cambio dio por descontado que la tasa debe ser eliminada sin demora y abrió la posibilidad de encontrar alguna alternativa. “Tendremos que revisar todo esto y que los concejales nos ayuden a ver cómo continuamos”, afirmó.

El secretario relativizó la carga que deben afrontar los turistas en relación con el costo general de sus estadías. Dijo que hoy la imposición es de 2.300 pesos por noche para quienes se alojan en hoteles de cinco estrellas. Hasta diciembre pagaban 790 pesos.

En el piso de la escala aparecen los 354 pesos que pagan los huéspedes de un departamento turístico y la tasa es de 177 pesos para quienes pernoctan en un camping. El gravamen tiene un tope de tres días y no se aplica a partir de la cuarta noche de alojamiento consecutivo.

Aunque tiene una postura en general muy crítica de la gestión Gennuso, el actual intendente Cortés defendió sin rodeos la tasa al turista. En enero pasado, mientras tenía en plena elaboración el presupuesto 2024, dijo que la mantendría porque “es un recurso interesante, porque se pueden hacer obras, siempre con el consenso de los empresarios”. Esto en razón de que el dinero no va a Rentas Generales sino que tiene destino específico, donde talla en modo decisivo la opinión de los privados.

También los prestadores hoteleros tienen protagonismo directo en el cobro, porque deben actuar como agentes de retención. Cortés había dicho en aquel momento que realizaría ajustes en ese punto porque la recaudación a su entender estaba “por debajo de lo esperado”.

Uno de los cuestionamientos esgrimidos en forma reiterada por los hoteles y bungalows con habilitación en regla apunta contra el crecimiento de los alojamientos informales, cuyos clientes quedan a salvo de pagar la “ecotasa”.