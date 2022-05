La oposición plantea críticas a Gennuso y un plan B para el asfalto

“Acá falta escucha, falta diálogo, el intendente muestra un sesgo autoritario”, dijo el concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) al referirse al plan de asfalto del intendente Gustavo Gennuso que generó rechazo vecinal y que quedaría cancelado si la decisión barrial es no pagar la obra por contribución de mejoras.

Gennuso dijo a este diario que si los vecinos no querían la obra, no la concretaría y llevaría el plan a otros barrios que están dispuestos a afrontar los costos.

Chamatrópulos cuestionó las expresiones del intendente que calificó como “graves” y afirmó que existe un fracaso de las instituciones públicas para dar respuestas a la comunidad con el asfalto, en una ciudad en la que el 80% de las calles son de ripio.

El concejal opositor indicó que tampoco la gestión actual debería cargar con la totalidad de la responsabilidad de la falta de asfalto porque se trata de un problema histórico, pero observó que la modalidad de querer resolverlo con el recupero total de la obra a cargo de los vecinos demuestra “ser insensible, porque los vecinos no es que no quieren el asfalto, no pueden pagarlo, y hay una pérdida de sensibilidad propia de un dirigente que ha estado mucho en el poder”, afirmó.

Cuestionó que no se conoce cómo llegó el Ejecutivo al monto total de la obra de asfalto, de casi 350 millones de pesos en el caso de la calle Los Tordos y el camino viejo al Catedral, “tampoco se sabe si hubo compulsa de precios”.

Chamatrópulos dijo que el Ejecutivo mantiene un esquema de trabajo sin buscar consensos. “Se manejan así, primero transitan la cuestión de una manera casi brutal y después llega al Concejo”, expresó el edil, que integró el gabinete de Gennuso durante los dos primeros años de la gestión, entre diciembre de 2015 y 2017, y ahora manifiesta una visión antagónica al mencionar un “sesgo autoritario” del jefe comunal.

Como contrapropuesta al plan de asfalto por recupero, el concejal dijo que se debería buscar una “fórmula mixta” mediante la cual los vecinos afronten una parte del costo de la obra, con valores razonables que puedan pagar, y “reasignar recursos” municipales.

“Se debe hacer una reasignación de prioridades”, dijo Chamatrópulos quien señaló que el estado municipal, de manera histórica, destina el 70% de su presupuesto al funcionamiento interno y que con la mejora de la recaudación “los beneficiarios siempre están de un lado del mostrador (la estructura estatal) y del otro lado, las respuestas faltan”.

Chamatrópulos anticipó que trabajará en un proyecto alternativo para generar obras de asfalto y apuntó a redestinar recursos de la estructura municipal.