Neuquén consolida el turismo de la mano del Paseo de la Costa y con obras en la Península Hiroki

Con una apuesta hacia la diversificación de la economía local y el desarrollo sostenible, la ciudad de Neuquén realizó obras para potenciar a la capital como destino turístico de la Patagonia. El intendente Mariano Gaido sostuvo que hubo políticas públicas que valorizan los ríos, revitalizan el paseo costero y potencian el encanto natural de la Península Hiroki.

Nuevo acceso en la Península Hiroki de Neuquén

“Hiroki es uno de nuestros tesoros naturales y, con las obras que realizamos, la ciudad se conecta definitivamente con el río, mejorando la accesibilidad y permitiendo que los neuquinos y los turistas disfruten de un entorno único y protegido”, afirmó Gaido.

Desde el Municipio comunicaron que hace poco se inauguró como parte del paseo costero el nuevo ingreso a la península, «reserva natural que quedó inmersa dentro de la ciudad donde anidan aves que cruzan continentes y crece vegetación autóctona, la misma que con sus transformaciones por el paso tiempo estaba implantada allí, hace 121 años, cuando nació la ciudad».

El acceso incluyó una calle pavimentada de cinco cuadras y un amplio estacionamiento con capacidad para 100 vehículos. “Estamos consolidando a Neuquén como destino”, afirmó el intendente.

Recordó que guías profesionales de turismo de la Municipalidad ofrecen en Hiroki conocimientos sobre el lugar, tanto desde los puntos de vista ambiental, biológico e histórico.

Describieron que al llegar a la confluencia hay un juego de las aguas verdes azuladas del Limay con las del Neuquén, marrones y turbias por su carga de sedimentos volcánicos, dando nacimiento al río Negro.

“Hiroki es un ícono, un sitio privilegiado y hermoso”, insistió el intendente y marcó que se destina el superávit municipal a obras e infraestructura.

Reconversión de los espacios ribereños de Neuquén

Desde el Ejecutivo municipal dijeron que en los últimos cinco años se han reconvertido espacios ribereños. Sumaron que este mes se inauguró un tramo de tres kilómetros al lado del Club Independiente. Era un microbasural, ahora es un paseo híper transitado, moderno y amigable con el ambiente.

Cuenta con bicisenda, senda peatonal y una renovación urbana que incluye luminarias led para brindar seguridad y permitir el disfrute tanto de día como de noche.

Agregaron que el Club Independiente cedió más de 22.000 metros cuadrados para que la obra pudiera integrar el club con el centro de la ciudad, favoreciendo la conexión de vecinos y visitantes. Añadieron que «el sector está llamado a convertirse en un polo deportivo, donde tanto socios como turistas pueden realizar actividades al aire libre y conocer rincones de Neuquén que antes eran inaccesibles».

Gaido se animó a asegurar que “la economía turística, la que no tiene chimeneas, llegó para quedarse. Neuquén tenía una ocupación hotelera de 27% cuando llegamos a la gestión y solo cinco años después superamos el 70% los fines de semana”.

“Estas inversiones reflejan nuestra visión de ciudad: planificada, inclusiva, equilibrada, conectada con la naturaleza y respetuosa del ambiente, lo que invita a ser vivida y disfrutada todo el año», sostuvo Gaido.