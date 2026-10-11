Así toma forma el nuevo CET de Cipolletti con perfil en Robótica: una obra de $5.100 millones con fondos petroleros

La construcción del nuevo CET de Cipolletti se desarrolla en el Distrito Vecinal Noreste y contempla una inversión superior a los $5.100 millones con recursos vinculados al acuerdo VMOS. Foto: Gobierno de Río Negro.

La construcción del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) de Cipolletti ya tiene sus primeros trabajos de fundación en marcha. Después de las tareas de movimiento de suelo, los equipos se concentran en el zanjeo, el relleno, la compactación y la colocación de armaduras para completar las bases del edificio.

El establecimiento se construye en el Distrito Vecinal Noreste, uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad. El proyecto contempla una superficie cubierta de 2.925 metros cuadrados y una inversión provincial superior a los $5.100 millones, vinculada con los acuerdos alcanzados con las empresas que participan del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Foto: Gobierno de Río Negro.

Cómo será el nuevo CET de Cipolletti y qué estudiarán los alumnos

La obra se organiza en tres sectores que se desarrollan en simultáneo: las aulas, los talleres y un salón de usos múltiples (SUM). Según explicó el inspector de obra, Lucas Marcet, el ingreso principal estará sobre calle Michay, donde se ubicará el sector de las aulas.

En otro espacio funcionarán los talleres destinados a la formación técnica, mientras que el tercer sector estará integrado por el SUM, que contará con cocina, comedor y despensa.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Uno de los aspectos centrales del proyecto será su propuesta educativa. El CET tendrá orientación en Programación y Robótica, una formación que los estudiantes podrán comenzar desde primer año, sin tener que esperar hasta la mitad de la carrera.

La iniciativa busca ampliar la infraestructura educativa de Cipolletti y sumar una propuesta vinculada con las tecnologías. La ubicación en el Distrito Vecinal Noreste también apunta a acompañar el crecimiento urbano de esa zona del Alto Valle.

Un espacio abierto a la comunidad

El edificio no estará destinado únicamente a las actividades escolares. El proyecto contempla que el SUM tenga un acceso independiente por calle Los Teros, lo que permitirá utilizarlo durante los fines de semana sin necesidad de habilitar el resto del establecimiento.

El espacio podrá albergar actividades sociales, musicales y recreativas. Además, contará con un sector de máquinas para hacer ejercicio, con la intención de que la escuela también funcione como un lugar de encuentro para los vecinos.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Marcet señaló que, desde el inicio de los trabajos, los vecinos del barrio se acercaron para consultar por la construcción. Según relató, algunos vecinos ya comenzaron a proyectar negocios en los alrededores, como kioscos y librerías, a partir del movimiento que podría generar la nueva institución.

El arquitecto Facundo Barroso Clark, jefe de obra del CET, también destacó el interés de la comunidad y la importancia del proyecto para el sector. La posibilidad de utilizar el SUM de manera independiente forma parte de la planificación para integrar el edificio a la dinámica cotidiana del barrio.

La construcción se enmarca en las obras de infraestructura que impulsa Río Negro con recursos vinculados al acuerdo VMOS. En este caso, la inversión se destina a un establecimiento que combinará formación técnica, espacios para actividades comunitarias y una propuesta educativa orientada a las nuevas tecnologías.