Regina dio luz verde a la primera etapa de la bicisenda hacia la Isla 58: cuándo inicia y cómo será la obra de casi 6 kilómetros

La obra contempla cinco etapas para unir la calle Gratini con la Isla 58 en Regina. Foto: archivo, Néstor Salas.

El Concejo Deliberante de Regina autorizó al Municipio a avanzar con los gastos a cuenta para la primera etapa de la bicisenda de la calle General Paz. El primer tramo tendrá unos 1.500 metros y será financiado por el Gobierno de Río Negro.

“Es una obra que le pedimos al Gobernador y que entendió la importancia de la misma, porque la calle General Paz entre Gratini y la Isla 58 ya cobró 17 víctimas”, explicó el intendente Luis Albrieu a Diario RÍO NEGRO. Además, adelantó que los trabajaros iniciarán los primeros días de noviembre.

Imagen ilustrativa: Municipio de Regina.

El proyecto completo tendrá una extensión cercana a los seis kilómetros, desde calle Gratini hasta la Isla 58, y estará dividido en cinco etapas. La obra demandará más de $4.000 millones, según detalló el jefe comunal.

La primera etapa tendrá un costo del orden de los $550 millones. El monto había sido inicialmente calculado en una cifra mayor, pero luego se redujo al quitar de ese presupuesto el componente correspondiente al alumbrado público, según explicó el jefe comunal.

Las cinco etapas de la bicisenda en Regina

El plano del proyecto distribuye el recorrido en cinco tramos: 1.520 metros para la primera etapa, 1.236 para la segunda, 968 para la tercera, 1.035 para la cuarta y 1.012 metros para la quinta. En total, el trazado proyectado alcanza los 5.771 metros.

La General Paz es el acceso utilizado para llegar a la Isla 58, uno de los principales espacios recreativos de Regina durante el verano. “Es una obra de suma utilidad, ya que es el recorrido obligatorio para ir a nuestra querida Isla 58, que en los fines de semana en verano junta más de 10.000 personas por día”, señaló Albrieu.

El intendente explicó que el acceso se realiza por una calle pavimentada, angosta y con escasas banquinas, donde también circulan personas caminando y en bicicleta.

La construcción de una ciclovía en ese sector fue reclamada durante años. Uno de los principales impulsores fue César Alarcón, padre de Evelyn, quien murió en un siniestro vial sobre la avenida General Paz y realizó distintas gestiones para que se concretara una intervención.

“La bicisenda o ciclovía es una obra muy esperada por los reginenses, porque se habló durante mucho tiempo, pero nunca se hizo”, afirmó Albrieu.

La autorización del Deliberante permite avanzar con la primera etapa del proyecto, mientras las restantes cuatro quedarán previstas para completar el recorrido hasta la Isla 58.