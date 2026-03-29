Mariano Gaido visitó el campus de Huawei en su gira asiática y ya proyecta el futuro parque solar de Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, visitó el campus de Huawei durante su gira asiática. Tras su recorrido por el Silicon Valley de China, el mandatario adelantó que vuelve a la ciudad «muchas ideas y nuevos proyectos».

El campus que visitó el intendente está ubicado en Sehzhen y es considerado uno de los polos de innovación tecnológica más importantes del mundo.

El jefe comunal destacó la posibilidad de ver en primera mano el avance tecnológico de vanguardia vinculada a las energías renovables, como así también el impuso de acciones para ciudadades más sustentables.

«Estas experiencias nos permiten pensar cómo aplicar tecnología en Neuquén: energías renovables, ciudades más inteligentes y herramientas que acompañen el crecimiento de nuestra ciudad», sostuvo Gaido en sus redes sociales.

Gaido proyecta el futuro parque solar de Neuquén

Durante su visita, el intendente recorrió el centro de monitoreo y optimización de parques solares, donde los técnicos de la compañía presentaron la plataforma FusionSolar Smart PV Management System, una herramienta que el propio jefe comunal indicó que proyecta aplicar en el parque solar neuquino.

Foto: Gentileza.

Según precisaron desde el municipio, esta nueva tecnología implica una solución basada en inteligencia artificial y computación en la nube diseñada para gestionar y maximizar el rendimiento de instalaciones fotovoltaicas de cualquier escala.

El intendente compartió una charla con los especialistas en este sistema que está pensado para casas, parques industriales y hasta de ciudades. «Volvemos a Neuquén con muchas ideas y nuevos proyectos», sentenció Gaido.