Nuevas reglas de estacionamiento en Neuquén: máximo 1 hora por vehículo

La municipalidad de Neuquén anunció las nuevas medidas de estacionamiento en la área próxima a la Avenida Mosconi. Entre las decisiones tomadas, se estableció un tope de tiempo para estacionar en parte de la zona céntrica.

“Es una medida razonable”: Gaido defendió los cambios en el estacionamiento

El intedente de Neuquén, Mariano Gaido, sostuvo que la medida fue llevada adelante por pedido de los comerciantes a partir de las reuniones realizadas por el municipio. «Hicimos más de 30 reuniones con más de 80 frentistas y nos pidieron que sea estacionamiento temporario«, detalló.

Explicó por qué esta reorganización del estacionamiento es sumamente necesaria: «Necesitan la fluctuación, es decir, la circulación del tránsito para que quien compre circule y venga otro».

A su vez remarcó que en las grandes ciudades, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existe el estacionamiento permanente.

«Es absolutamente razonable porque entendemos que la prioridad es que sigan vendiendo los comercios y que sigan circulando«, aseguró el jefe comunal.

Destacó también otra medida que se tomó sobre los comerciantes. «Hemos llevado adelante la eximición de la licencia comercial que no sucedió en la Avenida del Trabajador, que no sucedió en la 9 de julio», explicó.

Estacionamiento y licencia comercial: las solicitudes de ACIPAN

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), Dante Scantamburlo, contó a Diario RÍO NEGRO que se reunieron con la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, y elevaron una nota a la municipalidad sobre el tope de una hora de estacionamiento.

«Elevamos una nota en la cual ponemos de manifiesto los inconvenientes que trae para los comercios del centro, en las calles Alcorta, Perito Moreno, Mitre, Sarmiento y todas las perpendiculares, y solicitamos que se pueda estacionar 2 horas«, detalló Scantamburlo.

Explicó que esa extensión del tope máximo se aplicaría únicamente para la zona céntrica porque los comercios sobre la Avenida Mosconi son de rápida atención: «el frentista de la avenida, por ejemplo, en la pinturería con una hora está perfecto, pero en los otros casos se requiere más tiempo».

Además remarcó que en las colectoras sólo se puede estacionar de un lado para no entorpecer el tránsito y las máquinas de obra. «Sería más rápido el recambio de los clientes. Con una hora suficiente para atender un cliente y que se pueda renovar ese estacionamiento», sostuvo.

Sobre la exención de la licencia comercial a los frentistas de la Avenida Mosconi, el referente contó que si bien desde ACIPAN están de acuerdo, les parece necesario aumentar el tope económico (de $1.000 millones) para la obtención del beneficio. «Queremos que sea parejo para todos», aseguró.

Durante la sesión del Concejo Deliberante el 26 de febrero, los concejales aprobaron la eximición de tasas para los negocios frente a la futura avenida con facturación superior a los $2.000 millones en 2025.

Cómo son las nuevas medidas de estacionamiento

El estacionamiento medido tendrá un límite máximo de 60 minutos en pleno centro de la capital, sobre las calles Alcorta/Perito Moreno y Chile/Montevideo y todas las perpendiculares entre la Bahía Blanca y la Leguizamón.

No se debe exceder la hora ya que pasado este lapso se removerán los autos con grúas. A su vez, una vez que se alcanza el tope máximo, no se puede volver a estacionar en la misma cuadra.

Según informaron desde el municipio, será obligatorio registrar el código de cuadra al activar el estacionamiento.

Por otra parte, sólo estará habilitado el estacionamiento del lado derecho sobre la colectora para no entorpecer el tránsito que se deriva de la Avenida Mosconi.