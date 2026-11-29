El presidente del Gobierno español y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, reconoció este domingo en una comparecencia pública la derrota de su espacio en las elecciones generales de España, luego de comunicarse telefónicamente con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. En su mensaje, el mandatario admitió que el oficialismo no logró los objetivos trazados para «reeditar un gobierno progresista» y definió el cierre de la jornada como «una noche triste para nuestro país«.

De acuerdo con la declaración oficial brindada por Pedro Sánchez desde la sede partidaria del PSOE y los reportes difundidos previamente por la cadena pública Televisión Española (TVE) sobre el contacto telefónico con Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo español formalizó el reconocimiento del resultado adverso en las urnas antes del inicio del cronograma parlamentario de investidura en España.

Qué dijo Pedro Sánchez tras reconocer la derrota del PSOE en España

Luego de comunicarse con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, realizó una declaración pública en la que admitió que el oficialismo no alcanzó las metas electorales previstas para continuar en el Ejecutivo.

«El resultado obtenido no es el deseado para nuestro partido y para nuestro país«, expresó Pedro Sánchez, al tiempo que reconoció que «no logramos los objetivos que nos habíamos propuesto de reeditar un gobierno progresista«.

El dirigente socialista sostuvo que el PSOE «ha decidido resistir a pesar de haberse enfrentado a una coyuntura internacional adversa«, y valoró el desempeño proselitista de su espacio al señalar que realizaron «una gran campaña«.

«Es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza, pero el pulso que nosotros ponemos por la justicia social no se apaga nunca«, concluyó Sánchez tras confirmarse el revés en las urnas de España.

Qué informó TVE sobre el llamado de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo

La confirmación emitida por la cadena pública TVE precisó el gesto político con el que Pedro Sánchez dio por concluida la disputa electoral frente a Alberto Núñez Feijóo, pasadas las 22:30 hora de España.

Con esa comunicación, el mandatario socialista reconoció el triunfo opositor en las urnas antes del inicio de las rondas formales de investidura parlamentaria. Posteriormente, en la conferencia de prensa, Sánchez reconoció el llamado, sin dar mayores detalles sobre la conversación.

Cómo impacta el resultado en España en el vínculo bilateral con el Gobierno de Javier Milei

El desenlace electoral en España modifica de manera directa el escenario diplomático entre Madrid y Buenos Aires, horas después de que el presidente argentino Javier Milei fijara su posición en una entrevista televisiva.

En declaraciones grabadas en la Casa Rosada para el ciclo Oppenheimer Presenta de CNN en Español, Javier Milei había anticipado que no felicitaría a Pedro Sánchez en caso de que el dirigente socialista obtuviera la reelección.

La derrota de Pedro Sánchez y la victoria de Alberto Núñez Feijóo desplazan el eje de distanciamiento que caracterizó la relación entre la Casa Rosada y La Moncloa durante la gestión socialista, abriendo una etapa de recomposición institucional entre ambos gobiernos.