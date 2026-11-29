La resolución emitida este sábado en Hamburgo por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dejó un mapa de adhesiones y rechazos que expuso la complejidad diplomática del reclamo argentino en el Atlántico Sur.

Por una amplia mayoría de 18 votos contra 3, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desestimó el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para frenar las actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido en el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

De acuerdo con la resolución oficial del Tribunal y el relevamiento difundido por el medio Clarín, el resultado no solo consolidó el revés cautelar para la Casa Rosada, mientras el litigio de fondo pasa a una instancia de arbitraje que demandará años.

Este escenario puso bajo la lupa el voto de los únicos dos jueces latinoamericanos que participaron de la votación. Tanto el representante brasileño como la magistrada chilena se inclinaron por rechazar el planteo argentino, pese a que sus respectivos gobiernos mantienen un respaldo histórico al reclamo de soberanía nacional.

Los jueces de Brasil y Chile en el centro de la escena

En el desglose de la votación sobresalió la postura de la chilena María Teresa Infante Caffi, de 76 años, quien integra el Tribunal con sede en Hamburgo desde 2020. Abogada egresada de la Universidad de Chile y especialista en derecho internacional, Infante Caffi cuenta con una extensa carrera diplomática: dirigió la Cancillería trasandina entre 1997 y 2014 y luego se desempeñó como embajadora en los Países Bajos durante las gestiones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

María Teresa Infante Caffi (Foto: gentileza)

Según consignó el portal chileno Ex-Ante, tuvo un rol activo en la defensa de su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya durante el diferendo marítimo con Perú.

Por el lado de Brasil, el voto negativo llevó la firma de George Rodrigo Bandeira Galindo. Nacido en Recife y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, fue propuesto por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar una banca en el TIDM durante el período 2026-2035. Desde el ámbito diplomático y jurídico se recordó que los miembros del Tribunal actúan a título personal e independiente, por lo que sus fallos no representan de manera formal la política exterior de los Estados que los postularon.

George Rodrigo Bandeira Galindo (Foto: gentileza)

El reducido bloque que respaldó el reclamo argentino

Frente a la contundente mayoría que avaló la continuidad del proyecto operado por la firma israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration, apenas tres magistrados votaron a favor de la solicitud cautelar de la Argentina. Dos de esos respaldos provinieron de Asia: el juez japonés Hidehisa Horinouchi y el magistrado indio Bimal N. Patel.

El tercer voto positivo correspondió al abogado argentino Raúl Emilio Vinuesa, quien intervino en el proceso en calidad de juez ad hoc designado por el Estado nacional. Graduado con diploma de honor y profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Vinuesa dirige la Maestría en Relaciones Internacionales desde 2013 y posee una reconocida trayectoria en cátedras de derecho internacional público y derechos humanos.

Argentina busca frenar el proyecto Sea Lion.

Su designación se produjo tras la excusación de la jueza argentina Frida Armas Pfirter, actual vicepresidenta del Tribunal, quien no participó del debate ni de la votación del caso. Según versiones de fuentes diplomáticas citadas por Clarín, Armas habría optado por apartarse al anticipar que el cuerpo se inclinaría mayoritariamente en contra de la postura argentina.

El mapa completo de los 18 votos en contra

En la vereda opuesta a Vinuesa actuó el británico Vaughan Lowe, quien intervino como juez ad hoc propuesto por el Reino Unido y acompañó el rechazo a la presentación argentina. A él se sumó el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el camerunés Maurice Kamga, quien encabezó la mayoría que desestimó la cautelar para frenar la explotación petrolera prevista en la cuenca norte de las islas.

La nómina de los 18 magistrados que votaron en contra del pedido argentino se completó con representantes de Europa, Asia, África y el Caribe: David Joseph Attard (Malta), Markiyan Z. Kulyk (Ucrania), Roman Kolodkin (Rusia), Liesbeth Lijnzaad (Países Bajos), Duan Jielong (China), Kathy-Ann Brown (Jamaica) e Ida Caracciolo (Italia).

También integraron ese bloque mayoritario Thembile Elphus Joyini (Sudáfrica), Zha Hyoung Rhee (Corea del Sur), Osman Keh Kamara (Sierra Leona), Konrad Jan Marciniak (Polonia), Slim Laghmani (Túnez), Sylvia Ama Adusu (Ghana) y Nguyen Thi Lan Anh (Vietnam). Con este escenario, el expediente ingresará ahora en la etapa de arbitraje de fondo, mientras Londres ratificó que no iniciará las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027.