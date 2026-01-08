Siete empresas que hacen obras en Neuquén compiten por hacer la avenida Mosconi

Las tres ofertas se reservaron hasta que finalice el análisis técnico de las UTE que compiten por hacer la nueva Mosconi (foto Matías Subat)

Los sobres con las ofertas de las tres Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que pelearán por construir el primer tramo de la obra más importante de 2026 en Neuquén capital, quedaron a resguardo hasta que finalice la revisión los seguros y de capacidades técnicas para ampliar la Nueva Mosconi o Ruta 22.



Las siete empresas que se asociaron para disputar los trabajos ya lograron adjudicaciones (desde 2023 a 2025), de alguna de las 20 nuevas avenidas de la ciudad para “cruzar la capital en 15 minutos”.



La ampliación a cuatro vías por lado de la Ruta nacional 22 (que volvió a su lugar original por un acuerdo con el gobierno de la provincia) tuvo un presupuesto oficial de 69.660.444.781,17 pesos para el tramo entre Linares y Gatica.

La avenida Mosconi estará en obra todo el año (foto Florencia Salto)

“Esto se lleva a una evaluación, se expide la comisión técnica de las ofertas que califican y en unos días más se hace la comunicación y apertura de los sobres” económicos, dijo Pablo Vega, subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos.

Las carpetas, voluminosas, coparon toda la disponibilidad de la mesa en la municipalidad de Novella y Godoy, donde se hizo el acto licitatorio. Consultado sobre los tiempos de adjudicación e inicio de tareas, Vega dijo “en febrero, sino antes, deberemos estar con todos los contratos firmados para iniciar las obras”. Agregó que la obra fue planificada para ser ejecutada por tramos, con circulación por los laterales y sin cortes de circulación.

Las UTE

La UTE Arco SRL, Omega MLP SA y Hormiquen SA presentó el primer sobre.

La segunda oferta fue de la UTE CN Sapag SA – RJ Ingeniería SA.

Y la tercera propuesta que se abrió fue de la UTE Servipet SA Codam SA.



Las ofertas serán analizadas por la comisión técnica que ayer abrió los sobres de las empresas concursantes (foto Matías Subat)

El viaducto de ingreso de la Mosconi por los puentes carreteros

“El tramo que abre ofertas el 29 (de enero) tiene la complejidad del viaducto aéreo, estarán emparejados en los plazos”, dijo el subsecretario de Planificación y Proyectos, Pablo Vega. La otra obra licitada para la ampliación de la Mosconi también se ejecutará en 365 días, pero solo en 600 metros en la zona de ingreso de la Ruta 22.

Consultado si los dos sectores a modificar involucrarán un frente de obra similar, el funcionario explicó que el viaducto será un tramo más corto pero terminará casi al mismo tiempo que el de Linares a Gatica, por la vía elevada en el cruce de Obrero Argentino hacia Sapere.

Tres UTE integradas por dos y tres empresas cada una, ofertaron en la licitación del tramo Linares – Gatica de la avenida Mosconi (foto Matías Subat)



“Depende de cómo funcione esta primera experiencia, en breve licitaremos el tramo intermedio” entre ambos trazos, dijo.

Explicó que el mayor movimiento y logística de la obra será con los camiones para bajar el actual trazado. “Se propone que trabajen de día y que de noche retiren los materiales para no complicar el tránsito en las horas pico”. Agregó que “tenemos que bajar la avenida actual, hacer la calzada vehicular y luego trabajar en la vereda, lleva una gran tarea de señalamiento, desvíos e información para los frentistas de la obra», sostuvo.

Planteó que en los pliegos está prevista la tarea de comunicación y señalamientos que la adjudicataria deberá realizar para mantener a la comunidad informada sobre las vías habilitadas para el tránsito por el sector de obras.

La avenida Mosconi estará en obra un año (foto Cecilia Maletti)

«Está planificada para que funcione en cada tramo, se complementan y se comunican las zonas de obra, con desvíos provisorios que deberán funcionar en forma sincronizada para que se trabaje con los accesos a la ciudad y que los autos puedan circular por la actual avenida. Las colectoras quedarán libres al tránsito vehicular», finalizó.