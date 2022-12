Tigre Iguazú fue el oferente con el menor valor en la licitación pública del transporte en Neuquén

La transportista Tigre Iguazú ofertó más barato el kilómetro de recorrido en la licitación de transporte público de Neuquén, aunque los tres grupos empresarios tuvieron números muy cercanos en el planteo económico que hicieron a la municipalidad de Neuquén.

Las transportistas no podían superar el 20% del valor testigo por kilómetro de recorrido (que fue de 462 pesos/k) por lo que las tres empresas que buscarán lograr las líneas urbanas, presentaron números similares.

Tigre Iguazú ofertó 549 pesos por kilómetro recorrido en el grupo de lineas A y B y 552 pesos para el grupo C; la empresa KoKo planteó 551 para el A, 550 para el B y 553 para el grupo de recorridos el C. Por su parte, Indalo ofertó 552 para el A, 553, 24 para el B y 553,76 el kilómetro recorrido para el C.

La municipalidad presentó una demanda de 3 ramales cada uno o grupos con líneas de diferentes recorridos para la cobertura de toda la ciudad, con un total estimado de 13.000.000 de kilómetros al año. Por día, cada recorrido implica un circuito de 752 kilómetros/dia por las calles de la ciudad y el precio testigo para la ofertar de 462 pesos el kilómetro realizado.

Para asegurar la rentabilidad de las empresas que se presentaran, la municipalidad involucró un subsidio anual de 2.000 millones de pesos que formaban parte de la ecuación.

Según se especificó, con mayor fuerza que el precio se iba a valorar la eficiencia y la calidad de prestación del oferente: el que mayor flota tuviera de coches cero kilómetros, accesibilidad, aire acondicionado y cámaras, entre otros requerimientos, tendría mejor puntaje.

Se estimaba que al menos 1 semana o 10 días tardará la comisión de preadjudicación en evaluar los valores presentados y la valoración comparativa de las condiciones técnicas. Una de las condiciones licitatorias es que las empresas que se presentaran no pertenecieran el mismo grupo societario, para evitar monopolios.

Según declaraciones del secretario de Movilidad de la comuna, Santiago Millán ante la consulta periodística sobre Ko Ko y Expreso Tigre dijo que «el parámetro que hay en el pliego es que no pueden ser la misma empresa, directores y autoridades; esto no se da en la ciudad de Neuquén en ninguna linea de la empresa, eso se cotejó, son autónomas, distintas con patrimonios y responsabilidades separadas, son aptas según lo estableció el marco regulatorio, por eso se pudo pasar al sobre 2″, sostuvo.

Aunque las empresas hicieron ofertas por los tres grupos, a los fines licitatorios, una misma firma no puede ser adjudicataria de más de dos recorridos por la cláusula antimonopolio.