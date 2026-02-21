ESCUCHÁ RN RADIO
¡El 0 km se fue para Cervantes!: Patricia Bravo ganó el Peso de la Manzana con una precisión asombrosa

En una definición cargada de tensión, la vecina de la localidad vecina se llevó el auto nuevo tras una precisión casi perfecta en el concurso del Peso de la Manzana 2026. El segundo premio, una moto, quedó para Andrea Villegas de Roca.

Por Naira Torres Bel

Foto: Juan Thomes.

El escenario mayor «Carlos Soria» fue testigo este sábado de uno de los momentos más emocionantes y tradicionales de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

Con la presencia de la intendenta María Emilia Soria y el senador Martín Soria, diez concursantes subieron con la ilusión de llevarse el Toyota Yaris 0 km, en una competencia que, según recordaron los anfitriones, es «marca registrada» de la ciudad.

«Que no se confunda, Sofovich nos copió a nosotros», lanzó entre risas la intendenta al inicio del certamen, reivindicando la originalidad de la competencia roquense.

Por su parte, el senador Soria recordó anécdotas de ediciones anteriores y aclaró que esta vez no habría lugar para empates: el primer premio sería el auto y el segundo, una moto Honda Navi.

El «ojo clínico» de Patricia Bravo la ganadora del concurso del Peso de la Manzana 2026

La competencia fue reñida, pero la balanza terminó dándole la razón a Patricia Bravo.

La vecina de Cervantes (la única finalista que no era de Roca) utilizó como técnica el «tamaño de la fruta» y demostró una precisión asombrosa: arriesgó que su manzana pesaba 205 gramos y la balanza oficial marcó 207 gramos.

Con apenas 2 gramos de diferencia, se consagró como la gran ganadora de la noche.

El segundo puesto fue para Andrea Villegas, del Barrio Policial de Roca, quien sin técnica declarada logró quedar a solo 10 gramos de diferencia (estimó 180 gr y pesó 190 gr), llevándose la moto bajo el aplauso de todo el predio.

Entre lágrimas, así vivió Patricia el concurso del Peso de la Manzana 2026

En díalogo con Diario RÍO NEGRO, desde el stand en el predio de la Fiesta de la Manzana, Patricia contó cómo vivió la previa y el momento en que se consagraba como ganadora del 0KM en el concurso del Peso de la Manzana 2026.

«Hoy fue el cumple de mi hija, estuvimos practicando a la tarde», dijo sobre la previa. Y aseguró que estaba «concentrada» en ella misma: «Te marea más tener muchos pesos».

Foto: Alejandro Carnevale.

Patricia es ama de casa y se dedica al cuidado de sus hijos: «Es lo más lindo que puede haber, bendiciones así en la vida es lo mejor. Recién vi el auto», dijo entre lágrimas y acompañada de toda su familia.

Además, agradeció a Vanesa, su hermana, que fue la que la inscribió al concurso.

Uno a uno, cómo fueron los pesajes de los 10 participantes del concurso del Peso de la Manzana 2026 en Roca

El concurso del Peso de la Manzana se llevo adelante en el escenario mayor este sábado. Estos fueron los pesajes y ganadores:

NombrePesoPeso FinalDiferencia
Enzo Linconado203 gr192 gr11 gr
Carolina164 gr181 gr17 gr
Andrea Villegas (ganadora segundo premio)180 gr190 gr10 gr
Sofía150 gr139 gr11 gr
Patricia Bravo (ganadora)205 gr207 gr2 gr
Danilo Lopez197 gr208 gr11 gr
Claudio Romano135 gr113 gr22 gr
Eva María187 gr249 gr62 gr
Martín Lallonque220 gr185 gr35 gr
Nelida196 gr172 gr24 gr

