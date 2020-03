Nación suspendió la licitación de una nueva línea de alta tensión

El tramo completo del proyecto comprende la union de la E.T Río Diamente con la E.T. Plomer en la ciudad de Buenos Aires.

Después de acumular 3 postergaciones durante la administración nacional de Mauricio Macri y 10 meses de atraso, finalmente Nación decidió suspender la primera licitación pública nacional e internacional para ampliar la red de alta tensión en la región centro. Iba a realizarse con el formato de Participación Público - Privada (PPP).

En noviembre del año pasado se confirmó que el cierre de consultas iba a realizarse este 5 de marzo pasado y que hoy 31 de marzo era la fecha límite para la presentación y apertura de sobres N.° 1. Ninguna de esas dos cosas sucedió y en cambio Nación decidió suspender totalmente la licitación.

La suspensión fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 124/2020 del ministerio de Desarrollo Productivo que lidera Matías Kulfas.

“Debe tenerse presente el contexto de problemática económica y financiera en el cual se desenvuelve la economía nacional”, dice el documento, y agrega: “Resulta previsible que, por el momento, incorporar al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión la obra referida no representará un ahorro para los usuarios del servicio de energía eléctrica. Es conveniente aguardar un momento más propicio para retomar la licitación, o en su defecto, evaluar la posibilidad de utilizar procedimientos alternativos”.

Vale señalar que el Estado, como autoridad convocante, puede dejar sin efecto la licitación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados.

La obra que quedó en stand by es la primera etapa de 490 kilómetros del proyecto que buscaba unir la Estación Transformadora (E.T.) Río Diamante en Mendoza con la ET Charlone, en la provincia de Buenos Aires. Además de la línea de 500 KV, estaban contempladas las estaciones transformadoras pertinentes y las obras complementarias de 132 KV.

La obra completa comprendía la unión de la ET en Mendoza con la ET Plomer en ciudad de Buenos Aires y comprende de un tendido total de 900 kilómetros.

Esta obra era clave para poder continuar con las nuevas licitaciones de desarrollos renovables, y es que se trata de una zona geográfica del país donde no hay suficiente capacidad de transporte para sumar mayor generación. Sin embargo, hoy tanto las licitaciones para nuevos desarrollos como la de nuevas redes están empantanadas por la situación macroeconómica del país.