Neuquén: aseguran que reforzaron las inspecciones y controles en los edificios en obra

El secretario de Obras de la comuna, Alejandro Nicola, destacó que desde que las construcciones volvieron a ser habilitadas tras los primeros meses de parate por la pandemia, se reforzaron los equipos de inspección de obra.

Recordó que había muy pocos inspectores de obra cuando comenzaron la gestión, y que cuando se realizó la reapertura de las obras, ya había un equipo de 16 personas destinadas al control. Luego se sumó más personas de Obras Públicas al equipo de inspección de obras.

Recordó que cada obra que reinició la tarea, se hizo con una inspección una por una, y tras la presentación de protocolos.

“Hemos reorganizado todo a través de la modernización de la presentación de planos y proyectos, por medios informáticos”, recordó Nicola. Indicó que esto le dio más dinámica al trabajo y se pudo puntualizar en asegurar el control de cada obra.

Para cada obra particular, la empresa debe presentar permiso de construcción, permiso de seguridad contra incendios, permisos de medios mecánicos de elevación, registros de planos, obra nueva, entre otros requisitos.

Tras la reactivación luego de la pandemia, ninguna firma inició la actividad sin la oblea de haber sido autorizada por la comuna. Y cuando en alguna obra se reanudó el trabajo y no tenía la oblea correspondiente, fueron denunciados hasta por los mismos vecinos, se indicó.

“Se siguen todos los procedimientos para cuando se habilitaron las obras en base a los decretos de abril: hay un responsable de seguridad e higiene, un responsable técnico y se está trabajando con todos los elementos y medidas de seguridad según determinan, además, los protocolos COVID - 19” dijo Nicola.

En la ciudad de Neuquén funcionan 150 obras de gran envergadura en ejecución, de las casi 1000 obras particulares. De los 14.000 obreros registrados de la construcción, unos 8000 se desempeñan en las construcciones privadas y obras públicas que ha en la capital.

Respecto a inspección “estamos haciendo más incorporación en los dos sectores, tanto de proyectos por el gran volumen de trabajo que nos insume el plan Capital, por la gran cantidad de obra, como contratamos estudios externos. Vemos todo lo que son planes de inspección”, sostuvo el funcionario.

Respecto a la obra del accidente en pleno centro, el funcionario remitió a lo informado por la comuna: se trata de una obra inspeccionada, con controles y en el lugar estaban tanto el responsable de seguridad e higiene como el director de obra de la empresa.

“Hay que esperar el informe oficial de las pericias y el dictamen. Es una obra de más de dos pisos, estaban hormigoneando por lo que se me informó, falló el encofrado de una losa del segundo nivel. Los trámites adecuados de habilitación, se habían hecho”, sostuvo Nicola.

Agregó que, salvo los trabajos de limpieza y asegurado de la zona afectada, no están autorizada nueva actividad. Deben presentar un informe técnico que incluya los motivos del accidente, y las medidas que se adoptarán para asegurar que no vuelva a ocurrir. No se observaron daños a linderos en la inspeccion de hoy y la empresa cuenta con ART, seguros de rigor y con responsable de seguridad e higiene, se especificó.