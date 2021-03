Neuquén reconoció que hay escuelas que no podrán volver a las clases presenciales

A un día del comienzo previsto del ciclo lectivo y con un paro por cinco días en puertas, desde la Provincia reconocieron que hay cerca de 20 escuelas que no podrán iniciar las clases presenciales porque no se han terminado los trabajos de mantenimiento. El gremio docente había denunciado en enero que las escuelas estaban "detonadas", tras casi un año sin tareas de refacción.

En diálogo con Vos a Diario (el programa de RN Radio), Ruth Flutsch, vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) señaló que son entre 15 y 18 escuelas las que no están en condiciones de recibir a los estudiantes. La funcionaria aclaró que es un tema que le corresponde a la secretaría de Obras Públicas pero que según un relevamiento del CPE "hay entre 15 y 18 escuelas que no estarían en condiciones de volver a la presencialidad porque tienen demoras en algunos trabajos que se están realizando".

En este sentido fue tajante: "si una escuela no está en condiciones porque en la parte edilicia no se han terminado los trabajos que se debían hacer o no tienen el equipamiento biosanitario colocado, es una escuela que no va a regresar. De la única manera que regresamos es priorizando la salud y con todos estos condicionantes puestos en marcha".

Sobre los establecimiento que no podrán recibir a los alumnos este miércoles, Flutsch precisó que "acá en Neuquén, por ejemplo, la escuela 61, la 175, la 190 son escuelas que no tendrían presencialidad porque estarían todavía con obras. En junín de los Andes el 77, la 254 de Chos Malal, pero no son más de 18 escuelas".

Respecto del regreso a las aulas, la funcionaria insistió en que será escalonado. Este miércoles sería el turno de primer ciclo primario, primer año del ciclo básico del secundario y de las escuelas técnicas. En tanto que el 10 de marzo, volverían a la presencialidad los estudiantes del segundo ciclo del nivel primario, segundo y tercer año del ciclo básico de secundarios y técnicas. El 15 de marzo lo harían los alumnos del tercer ciclo del nivel primario y de los últimos años de los secundarios y técnicas, así como los estudiantes de las primarias de adultos y estudiantes del primer y segundo año de secundario de la modalidad Educación de Jóvenes y Adultos.

La cuarta etapa sería el 22 de marzo, con estudiantes de tercer y cuarto año de la modalidad Educación de Jóvenes y Adultos. Y para el 7 de abril está previsto el retorno a las instituciones del nivel inicial y la educación en modalidad especial.

Respecto de estos últimos, Flutsch señaló que se está trabajando en protocolos específicos que atiendan las particularidades del nivel y la modalidad y que "seguramente esta semana se debatirán" en el cuerpo colegiado.

Además, la vicepresidenta del CPE señaló que todas las instituciones educativas tendrán contacto directo con un referente de Salud que ayudará en la pronta aplicación de los protocolos. "Cada escuela de la provincia va a tener un referente institucional que va a estar en diálogo con un referente de Salud de su localidad. Esto nos va a permitir que más allá del protocolo y que esté determinado cada una de las acciones que tenemos que realizar en las escuelas ante, por ejemplo, un caso sospechoso, podamos estar en diálogo con Salud para actuar rápidamente".

Pero aclaró que "quien determina que se cierre o se abra una escuela es el Concejo Provincial de Educación en articulación con Salud obviamente a través del órgano máximo que es el cuerpo colegiado".

El inicio del ciclo lectivo, previsto para mañana miércoles podría verse afectado por un paro docente. Es que el gremio ATEN rechazó la última propuesta del Ejecutivo y anunció un paro por cinco días. Sin embargo, los docentes esperan que hoy haya una nueva propuesta que permita destrabar el conflicto. Cabe recordar que en 2020 no hubo ni aumentos, ni negociaciones entre el sindicato docente y la Provincia.

Sobre estas negociaciones en curso, Flutsch señaló: "nosotros tenemos expectativas, se han generado propuestas por parte del Ejecutivo que se han puesto en discusión de las asambleas, creo que el diálogo sigue abierto, esperemos que hoy podamos tener más novedades".