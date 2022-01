La ola de calor también se hace sentir en la cordillera, aunque siempre se la relacione con climas más fríos. los turistas que visitan San Martín de los Andes buscan el refugio del sol y el Municipio emitió un comunicado para recordar que no hay que exponerse entre las 10 y las 16. También se solicitó a la gente que se hidrate y use gorra. Además, alertaron que el riesgo de incendio es «extremo» por lo que se pidió no hacer fuego en lugares no habilitados.

El fotógrafo Patricio Rodríguez de RÍO NEGRO recorrió San Martín de los Andes para mostrar cómo se vive la ola de calor:

