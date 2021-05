Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN) hemos acompañado con esfuerzo las últimas restricciones dispuestas por decreto por el Poder Ejecutivo nacional. Sin embargo el tiempo del encierro llega a su fin y volveremos a abrir las puertas de nuestra actividad hoy lunes, cuando caduque la fase de aislamiento.

Pocos sectores de la actividad privada han sentido de manera tan devastadora el impacto de la pandemia y de las extensas cuarentenas, como el nuestro.



Cerraron 11.800 empresas desde la llegada de la pandemia, 3800 más que en 2020, año en que cerraron sus puertas 8000 establecimientos. A nivel país la actividad representa el 3% del PBI y genera más de 650.000 puestos de trabajo. En Neuquén la situación es más extrema, porque el turismo es la segunda actividad de la economía.



No damos más y necesitamos trabajar, generar recursos y empleo genuino. Hemos pedido que nos declaren en emergencia y que se generen política de asistencia que permitan mantener a la actividad en funcionamiento.

Ya no hay ahorros, estamos endeudados y la asistencia del Estado es absolutamente insuficiente.

Los Gobiernos han sido ineficientes en el control de la pandemia. Faltó testeo, vacunación amplia y oportuna e infraestructura. Los gastos de la política y del empleo público no fueron solidarios.



Es inaceptable sacrificar empresas y trabajo real. Debe haber sanciones para quienes no cumplan con protocolos y recomendaciones sanitarias, pero no se puede generalizar y sospechar a todo el sector. Fiscalizar el cumplimiento de las normas nos permitirá trabajar y transcender esta pandemia con nuestros emprendimientos funcionando.

Todos quienes trabajamos y aportamos al crecimiento de la sociedad somos esenciales.

Gustavo Ammann

Presidente de AEHGN