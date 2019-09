No se abrirán las urnas para contar los votos en Bariloche

El escrutinio definitivo de las elecciones municipales del último domingo ratificó que el concejal número once le corresponde a Gerardo del Río por el Partido Unión y Libertad.

La Junta Electoral dijo que todas las situaciones discutibles fueron aclaradas y rechazó el pedido del Frente de Izquierda y los Trabajadores para realizar un recuento voto por voto.

La asignación de la última concejalía era la única duda que persistía luego del escrutinio provisorio, realizado el mismo domingo, que ya le había dado la banca al PUL por una diferencia de 56 votos.

El vocal de la Junta Diego Tislak dijo que la tarea realizada ayer consistió en chequear uno por uno los 60 votos recurridos e impugnados. Dijo que eran casos especiales que no fueron resueltos por las autoridades de mesa porque los votantes habían realizado marcas distintas a la previstas, como círculos en las fotos y nombres, imágenes tachadas e incluso apareció algún sticker pegado con la foto de Andrea Galaverna, que había presentado su candidatura pero fue vetada por la Justicia.

Esas situaciones fueron resueltas con acuerdo de todos los apoderados y se firmaron las actas respectivas.

Con la cifra final y oficial el PUL se adjudicó entonces la banca en discusión al lograr 3.836 votos (el 5,63%), mientras que el FIT (con Facundo Britos como primer candidato) reunió 3.773 (5,54%).

El resto del Concejo quedará conformado con cinco representantes de Juntos Somos Río Negro, tres del Frente de Todos, uno de Bariloche por el Cambio y uno de Podemos.

Para intendente Gennuso obtuvo finalmente 22.415 votos (32,97%) y aventajó por 10.363 a Daniel Natapof (Frente de Todos).

La izquierda había pedido el recuento exhaustivo con apertura de urnas, pero la Junta no le hizo lugar. Tislak dijo que no hubo irregularidades concretas que hayan señalado y “sus fiscales no tenían diferencias con las actas de escrutinio elaboradas por las autoridades de mesa”.

Aclaró sin embargo que ahora el FIT tiene la posibilidad de recurrir y en ese caso su planteo deberá ser remitido al Tribunal Electoral Provincial.