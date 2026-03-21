A 50 años del golpe: cómo operó la dictadura en Bariloche

En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas reza en unos de sus párrafos “considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado como la aspiración mas elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, estos preceptos fueron ignorados por los militares de la barbarie.

El contexto político y social de Argentina en 1975 mostraba un país convulsionado y sumido en una guerra de guerrillas entre dos facciones adversarias del partido peronista, una ultraderechista conocida como la Triple A y la otra izquierdista, Montoneros, que junto al Ejército Revolucionario del Pueblo ( ERP ) pretendían ocupar el poder por las armas . Fue el pretexto para que las fuerzas armadas el 24 de marzo de 1976 dieran un nuevo golpe de estado ( el sexto en la historia argentina) desplazando al gobierno democráticamente electo para dar comienzo al denominado Proceso de Reorganización Nacional.

Se iniciaba la dictadura más sangrienta y criminal de nuestra historia con un resultado de miles de desaparecidos, utilizando en su accionar los más nefastos e inhumanos procedimientos en donde los derechos humanos fueron violados en forma orgánica, sistemática y estatal. Los militares pisotearon la Constitución y las instituciones de la República, suspendieron todo tipo de libertades públicas y privadas para perpetrar los más horrendos crímenes de lesa humanidad.

En las décadas 70 -80 las dictaduras militares del Cono Sur elaboraron un sistema formal de coordinación represiva para perseguir y eliminar militantes políticos, sociales, sindicalistas y estudiantiles denominado Plan Cóndor.

El 15 de abril de 1980 el entonces gobernador de facto Julio Acuña impuso la Directiva 1-80 ¨S¨ ( secreta ) con la finalidad de implementar medidas similares al Plan Cóndor. Esta copia provincial se denominó Plan Martillo e incluía instrucciones para la policía de Río Negro y para los intendentes de confeccionar el listado de personas con inquietudes sociales y políticas que pudieran resultar obstáculos para la continuidad del régimen asesino. Obedeciendo las órdenes, en Bariloche el comandante de Gendarmería Osmar Barberis a cargo del ejecutivo municipal ( 1977-1983 ) elaboró el listado de los potenciales vecinos que deberían desaparecer, en ese listado figuraban Osvaldo Álvarez Guerrero, Enrique Carlos Mogensen y Rubén Marigo.

El listado lo encontramos dentro de la caja fuerte del departamento legales de la Municipalidad dentro de una carpeta negra el día 11 de diciembre de 1983 cuando como concejales democráticamente electos realizamos la primera recorrida de conocimiento a las instalaciones del municipio. En ese marco de la trágica historia local debimos lamentar la desaparición del joven militante de la JP Juan Herman sin que las autoridades del régimen brindaran información alguna. En diciembre de 1983 la trágica etapa de persecución y asesinatos llevada por el poder militar terminaba gracias a la llegada de la democracia, concluía la noche del terror en Argentina.

En la campaña electoral el candidato de la Unión Cívica Radical Dr. Raúl Alfonsín denunció el pacto sindical-militar entre el partido peronista y los militares para que estos últimos pudieran continuar en el gobierno, en su propuesta Alfonsín proponía juicio a las Juntas Militares y convocaba a la ciudadanía ha ser protagonistas del cambio que posibilitaran al país vivir 100 años de continua democracia que otorga la legitimidad política ya que surge de la soberanía popular.

El candidato presidencial peronista Ítalo Luder proponía otorgar amnistía a los genocidas.

Por su implacable lucha por la justicia, libertad y la defensa de los derechos humanos casi la totalidad de las fuerzas políticas reconocen hoy al líder radical como el padre de la democracia.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ( Conadep ) en el prólogo del informe final concluye con un mensaje para los tiempos : “el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.

A 50 años del golpe militar debemos recordar y tomar conciencia que Bariloche no fue ajena al manto de persecución y muerte, también en nuestra ciudad este sistema que decidía sobre la vida o la muerte de nuestros vecinos fue implementado por los dementes mercenarios del terror. La República nos reclama que por siempre deben sonar en los oídos y conciencia de todos los argentinos las palabras del fiscal Julio Strassera… “Señores jueces: Nunca Más”.

* Contador. Presidente Comité UCR Bariloche 1983-1985. Vicepresidente Concejo Municipal 1983-1985. Detenido político en el Centro de Torturas D2 de Córdoba en julio de 1976, por militar en Franja Morada (Juventud Radical Universitaria)