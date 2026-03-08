Entre la guerra y la AMIA

Nunca estuvo tan cerca Javier Milei de una guerra de primera magnitud como el 12 junio del año pasado, cuando visitó el Muro de los Lamentos junto al premier israelí Benjamin Netanyahu. La diplomacia de los anfitriones evitó que el presidente argentino se complicara en exceso apareciendo en la misma foto en la que Netanyahu fue captado dejando un papel escrito en el Muro, con un mensaje críptico: «El pueblo se levantará como un león».

Pocas horas después, cuando Milei regresaba a la Argentina, Israel lanzó la operación «León Ascendente», contra sitios nucleares iraníes. Esa intervención conjunta con los Estados Unidos fue el final de la guerra de los 12 días de 2025, aunque faltaba que Irán renunciara a su proyecto nuclear con fines bélicos.

En estas horas, Milei vuelve a estar en una escena similar, aunque con fines defensivos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó con una victoria estratégica: el jefe del enemigo, el ayatollah Alí Jamenei, está muerto desde el primer minuto del nuevo conflicto. No obstante, la guerra no ha concluido y la administración Trump convocó a 12 presidentes de América latina y el Caribe a una cumbre de seguridad regional. La reunión, en un hotel de Trump en la Florida, tiene como objetivo final establecer un bloque contra amenazas bélicas.

Según ha trascendido, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio estará en Argentina el próximo jueves, acaso para continuar con esa agenda operativa. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian admitió que algunos países han comenzado a moverse para intentar una mediación que ponga fin a la guerra. Donald Trump demanda de Irán una rendición incondicional.

Pero es posible que Rubio también se interiorice sobre un componente particular, propio de Argentina en el conflicto. Cuando era senador republicano, Rubio presentó junto al demócrata Bob Menéndez un requerimiento formal para una solución judicial en favor de las víctimas de dos atentados terroristas, aún impunes en Argentina: la bomba que detonó en la embajada de Israel y el atentado contra la AMIA.

Rubio firmó de puño y letra, en julio de 2023, el pedido que hizo propias las acusaciones de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martín Burgos contra altos mandos del régimen iraní y la organización terrorista Hezbollah por el más grave atentado de la historia argentina.

Uno de los imputados de entonces es un actor clave de la guerra actual. Ahmad Vahidi, entonces ministro de defensa iraní, fue ascendido a principios de este año a la subjefatura de la Guardia Revolucionaria iraní. Tras la muerte de Alí Jamenei y unos cuarenta miembros de la cúpula del régimen, Vahidi quedó como número uno.

Una de las premisas que Rubio transmitirá en estas horas a los presidentes invitados a la cumbre de Florida es que, frente al terrorismo, ningún país está seguro si quienes perpetran atentados quedan impunes. Es una señal de debilidad institucional tan grave que expone aún más a los países víctimas.

Movimientos

En estas horas, el fiscal de la causa Amia, Sebastián Basso, sumó a la lista de acusados a un estrecho colaborador de Jamenei: Alí Asghar Hejazi. El derrumbe de la cúpula iraní estaría generando la deserción de funcionarios relevantes del régimen que ofrecen documentación clave. Parte de esos datos estarían confirmando en las oficinas de Basso las presunciones que había recogido Nisman. La situación de Hejazi es incierta. Algunos trascendidos no confirmados por fuentes oficiales lo dan por muerto tras los ataques a Teherán.

En cambio, Vahidi está vivo. Existiría respecto de él una demanda soterrada de la comunidad de inteligencia que en su momento asistió a Nisman: que sea capturado con vida y juzgado por el atentado contra la Amia.

Ese juzgamiento ahora sería posible porque, como informó el fiscal Basso, rige en el país desde el año pasado un nuevo esquema normativo que admite el juicio en ausencia. El objeto de la ley apunta a delitos de lesa humanidad, establecidos en el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Un juicio en ausencia sobre el atentado contra la Amia que pueda concluir reafirmando la denuncia por encubrimiento contra la expresidenta Cristina Kirchner formulada por el fiscal Nisman sería una novedad de primer orden en la escena política. En la causa por encubrimiento del atentado, la Cámara de Casación Penal lo declaró como un crimen de lesa humanidad.

En ese fallo, el voto del juez Carlos Mahiques señaló que entre las motivaciones del atentado estuvo la decisión -entre fines de 1991 y mediados de 1992- de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con Irán.

Carlos Mahiques, a la sazón, es el padre de Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia. Esta designación fue leída en Tribunales como un giro pragmático de la Casa Rosada. Todo el primer tramo de la gestión Milei tuvo como protagonista excluyente en la relación con la justicia al secretario del área, Sebastián Amerio, hombre cercano al asesor Santiago Caputo.

Los vientos políticos cambiaron en octubre. La vertiente interna liderada por Karina Milei y los primos Menem se impuso sobre la alianza que proponía el asesor Caputo, entre los militantes digitales de las «Fuerzas del Cielo» y una rosca presunta con gobernadores afines que no apareció nunca.

Sólo asomó después de que el impacto electoral en sus territorios los alineó con el Gobierno nacional.