Fidelización e identidad

Más allá de las discusiones de última hora por algún nombre en las listas -que podría generar sorpresas esta noche-, las propuestas electorales están en la mesa con siete fuerzas en competencia en Río Negro.

Con las candidaturas definidas comienza la campaña electoral, legalmente a partir del 27, según el cronograma electoral que hace pocos días recordó el juez federal Gustavo Villanueva, aunque la coalición oficialista de Juntos Defendemos Río Negro está de lleno en ese proceso.

Pero a pesar de estos “detalles” hay un hecho que es trasversal a todas las fuerzas y parece que no tiene la suficiente atención a poco más de dos meses del comicio. Es que la ciudadanía se encontrará por primera vez el 26 de octubre con la Boleta Única de Papel, el nuevo sistema de votación. “Más simple para votar, más libre para elegir”, reza el slogan de la publicidad que esta semana lanzó el gobierno nacional para presentar el nuevo modelo.

El sistema es novedoso para la mayoría de los casi 600.000 electores que estarán habilitados para votar. Solo en Bariloche se utiliza ese modelo de votación desde hace más de una década.

El principal cambio es que en una misma papeleta el elector tendrá toda la oferta electoral, es decir que las siete fuerzas que se postulan tendrán el mismo espacio, con los cargos sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianza en filas verticales. Ofrece igualdad entre los partidos y el fin de prácticas de fraude.

El 24 de agosto se realizará el sorteo entre las fuerzas políticas formalizadas para conocer su ubicación en la boleta. Los partidos y alianzas esperan esa definición para salir a la cancha con la estrategia de campaña, que tendrá mucho de “hacer docencia” para orientar al votante a “no cometer errores” al momento de decidir su voto.

Las fuerzas políticas deben agudizar el ingenio para captar a sus votantes. Un dato no menor es que esta boleta no tiene la opción de voto de lista completa (ese cambio fue a propuesta de la rionegrina Mónica Silva, de JSRN, en el Senado), por lo que se deben realizar dos tildes, uno para senadores y otro para diputados. Allí se especula una fuga de votos al Blanco en el segundo tramo, el de Diputados, porque muchas personas creerán que con una sola marca estarán optando por la lista elegida de manera completa.

Los colores y logos identitarios de cada fuerza tienen un valor preponderante. Juntos Defendemos Río Negro mantendrá su verde que lo identifica desde hace una década, aunque la sigla es distinta y por eso tendría la palabra “Juntos” como parte de su imagen. Los apellidos y fotos que encabezarán cada tramo no tienen un alto nivel de conocimiento en el electorado, por eso la campaña descansará en la figura de Weretilneck y su tracción. ¿Alcanzará para que el elector los identifique en el cuarto oscuro?

La alianza que comanda el PJ cambió la denominación de su fuerza una vez más (fue Frente para la Victoria en 2019; Frente de Todos en 2021; Unión por la Patria en 2023): ahora irán con Fuerza Patria y un nuevo logo, que mantiene el tono celeste habitual. Encabeza la lista un apellido como Soria, con alto nivel de conocimiento en la provincia, pero que también ofrece limitantes en la orientación del voto, incluso de los propios.

La Libertad Avanza usará el color violeta con la silueta de un águila. No está el león que hizo popular a Javier Milei en 2023 (aunque tampoco fue el logo oficial ese año). La figura de ese animal y los tonos negro y amarillo se los quedó Primero Río Negro y hay dudas de que muchos puedan identificarlo como la fuerza del presidente. Esta imagen fue motivo de disputa legal, impugnada por LLA de manera tardía ya que no objetó nada cuando se conformó el partido de Ariel Rivero, que ganó la batalla simbólica.

Los libertarios sin duda apelan a un arrastre de la figura del presidente y su Gobierno, en un escenario polarizado con el kirchnerismo, pero a juzgar por los discursos en Río Negro eligieron como rival a la fuerza de Weretilneck, que busca meterse con el mensaje provincialista.