Gas Verde del Sur: un camino posible

Ha sido un honor haber recibiendo un reconocimiento por la iniciativa Vaca Muerta Net Zero, o como algunos la llaman ya, el Gas Verde del Sur. Este premio no es solo para Neuquén. Es un premio para una visión. Para un camino posible. Para una manera distinta de hacer las cosas. Una manera que no niega, que no confronta, sino que propone.

Hace 17 años veníamos aquí a promocionar Vaca Muerta en los inicios de los hidrocarburos no convencionales. Buscábamos inversores. Hoy lo seguimos haciendo pero para que esas inversiones logren la neutralidad de carbono.

También ofrecemos este gas accesible y ambientalmente sostenible para instalar en nuestra provincia enormes Data Centers ecológicos aprovechando nuestro clima frío y seco que tanto necesita y con urgencia la inteligencia artificial.

En Neuquén, vivimos en una especie de “corredor del centro”. No somos fanáticos del catastrofismo climático, ni negacionistas seriales de la contaminación. Aceptamos el consenso sobre el cambio climático. Somos realistas. Y creemos en los acuerdos, en las propuestas, en un cambio posible con iniciativa, decisión política y sobre todo mucho trabajo.

El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright afirmaba: “Más allá de los problemas de escala y costos, no hay forma física de que el viento, el sol y las baterías reemplacen todos los usos del gas natural. Entendemos el valor de una transición ordenada, justa y posible.

Y en esa transición, el gas natural tiene un rol central. Resaltamos el esfuerzo de la demanda. Hay compradores y países nucleados en el mundo que solamente compran cargos de LNG neutrales verificados. Y Vaca Muerta, como la segunda reserva de shale gas del mundo, tiene una responsabilidad histórica. Pero queremos hacer mucho más que producir gas. Queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo neutro en carbono. Vemos que es posible. Este reconocimiento que hoy recibimos es una palmada en la espalda para duplicar el esfuerzo y difundirlo.

Nuestro camino se sostiene en tres grandes pilares:

1. Mejoras operativas: reducción de emisiones fugitivas, eficiencia en los procesos, disminución de venteos, electrificación de operaciones, y aplicación de mejores prácticas.

2. Captura natural de carbono en las áreas forestadas de la provincia, en especial en la Cordillera de los Andes, donde trabajamos en transformar más de 70.000 hectáreas de coníferas implantadas en bosques nativos a perpetuidad, cuidando nuestra biodiversidad y generando sumideros eficientes.

3. Compensación mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) en alianza con la enorme capacidad agroambiental de la Pampa húmeda argentina y contigua a Vaca Muerta. Articulando con productores y entidades como la Sociedad Rural Argentina, para lograr una huella neta positiva. Argentina tiene una oportunidad única: aún conserva una huella ecológica positiva – nuestras emisiones de GEI son inferiores a nuestra capacidad de captura.

Este premio reconoció un proyecto. Pero sobre todo, un compromiso colectivo.

Estamos trabajando con todos los actores: gobiernos, empresas, comunidades, sindicatos, científicos, ambientalistas, productores, organismos internacionales y consumidores finales. Porque entendimos algo: La transición energética no será impuesta. Será colaborativa, o no será.

“Necesitamos más energía. Mucha más energía. Pero la necesitamos más limpia, más justa y más inteligente. Ese es el compromiso de Vaca Muerta Net Zero. Y ese es nuestro camino hacia adelante.”

Desde el sur del mundo, seguimos apostando por una transición energética con identidad, con justicia y con futuro. Gracias a Green Cross UK por este reconocimiento. Y gracias a cada persona que entiende que el desarrollo y el ambiente no son enemigos, sino aliados. Los esperamos en la Patagonia, en nuestro Neuquén.

* Ministro de Planificación, Innovación y Modernización de la Provincia del Neuquén. Discurso de aceptación del reconocimiento por el programa Vaca Muerta Net Cero.