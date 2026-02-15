Juventud y GNL para lo que se viene en 2026

El cambio de enfoque fue notorio en las últimas semanas. El reemplazo de un ministro clave como es el de la cartera de Gobierno, también trajo aparejado una modificación drástica de perfil.



La jubilación de Fabián Gatti hizo ascender a Agustín Ríos y el reemplazo fue todo un símbolo de una de las estrategias que tendrá la gestión de Alberto Weretilneck de cara a las próximas elecciones de 2027: apuntar a los jóvenes.



Pero ese plan no solo se basa en funcionarios sub-40, también incluye aquellos mayores que transmitan una imagen juvenil y sepan, por sobre todas las cosas, conectar con el grupo de etario que va de los 18 años a los 40, el que mayor volumen electoral representa en la actualidad.



A la figura de Ríos se suman las de Nahuel Astutti, secretario de Deportes, y también Marío Figueroa, catrielense, que es mano derecha de Andrea Confini en la secretaría de Energía.

La apuesta por la juventud no solo aplica a los nombres, también a la creación de una secretaría de Estado con rango de ministerio que decidió Weretilneck en el nuevo organigrama ministerial.

Desde esta nueva cartera el gobernador intentará conectar con los jóvenes.



En 2023 la irrupción de Javier Milei estuvo apalancada en gran parte por el voto joven y Río Negro no fue la excepción. En las elecciones legislativas de 2025, en Río Negro pareció primar el discurso en contra de los cambios, por ejemplo en el Conicet o en las universidades, que llevó adelante Unión por la Patria.

De los últimos comicios Juntos Somos Río Negro salió sin representación en el Congreso nacional.



Hay una fuerte necesidad de conectar con el electorado, manejar sus códigos y conocer sus ideas. De ahora y hasta probablemente marzo (posible fecha de elecciones a la gobernación) se sabrá si la estrategia da resultado.



En paralelo a esta estrategia avanza un gigantesco proyecto que por dimensiones será uno de los más importantes que se concrete en el país: Argentina LNG.



El plan que lidera el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, con respaldo formal ahora además de la empresa italiana ENI de el consorcio petrolero estatal ADNOC desde la semana que pasó, abre un horizonte difícil de dimensionar hasta que se produzca la decisión final de inversión.



Marín, durante la semana que está terminando, habló 20.000 millones de dólares en infraestructura de inversión. Y esa inversión se canalizará en gran parte hacia Río Negro.

El Ejecutivo provincial rionegrino avanzó esta semana con la presentación del proyecto de GNL con YPF, que tratará la Legislatura en sesiones extraordinarias el 27 de febrero.



El gobierno rionegrino avanzó esta semana con la presentación del proyecto con YPF que tratará la Legislatura en sesiones extraordinarias el 27 de febrero. Allí se descuenta su aprobación y habrá otro paso formal local, en este caso, para el megaplan de Argentina LNG.



Es de esperar que durante el año Weretilneck repiquetee con este tema cada vez más. Tiene la ventaja, si se cumplen los plazos, que de que las decisiones finales para empezar los trabajos podrían coincidir con el año que viene, si se confirma la “Final Investment Decision” (FID) durante este año. El inicio de la producción del oleoducto VMOS también a principios del año que viene sería otro eslabón en esta cadena.



La estrategia oficialista asentada en el optimismo por lo que se viene, tendrá una piedra en el zapato en Unter, el gremio docente, que ayer a la madrugada ratificó un dos medidas en el inicio de clases: 24 horas en el comienzo de la actividad del periodo de Receso Invernal Extendido. Y 48 horas en el inicio del ciclo lectivo en el periodo normal.



El rechazo a la propuesta del Gobierno rionegrino de compensar el año pasado con 250 mil pesos y un ajuste por inflación en 2026, mostró que será un año complejo en la relación de Weretilneck con los docentes.