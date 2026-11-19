Especulativamente, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar en el Senado con el dictamen para suspender o eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La polémica creciente sobre el desarrollo de eventuales elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas vulgarmente como «las PASO», podría explicarse en la medida que las mismas solamente interesan y convienen a una deplorable casta política vernácula, no a la gente común o ciudadanía de a pie´ como doña Estela Chávez, una desgraciada jubilada de 65 años que apenas cobra la jubilación mínima; una conciudadana que la justicia autóctona condenó y liberó recientemente tras pasar 35 días detenida por intentar llevarse un trozo de carne de un supermercado; ello no obstante tratarse de hurto famélico producto del justificante visceral estado de necesidad física desesperante; justicia argentina peculiar según el desigual u obsceno tratamiento e injustificable procrastinación vg., en los casos Adorni, Andis o Libra y tantos otros de alta resonancia local (desconfianza y hartazgo) como de repercusión internacional negativa (riesgo país).

Temerariamente no se advierte que hoy, estas mañosas prácticas electorales PASO, resultan la mejor manera de cultivar apatía, fastidio, desencanto, hartazgo y desconfianza ciudadana en un sistema democrático, un sistema que de tal manera debe tolerar campañas electorales y elecciones cuasi permanentes, haciendo ´caldo gordo´ a viejos y nuevos populismos que vienen mutilando la cohesión, las convicciones ciudadanas, la amistad y la paz social.

Más allá de otra carísima y disfrazada encuesta como resultarían las PASO en la triste realidad cotidiana de los argentinos, no se equivoca Tomas Abraham cuando denuncia que estamos siendo víctimas de una consulta fraudulenta y de un insulto a la ciudadanía fraguado por los mismos que promulgaron estas leyes inconstitucionales. Por eso mismo no debemos hacerles el juego a estas cínicas castas perversas que vivieron y viven de esto y para esto; rápidamente enriquecidas ilegalmente o jubiladas con todos los privilegios, sin requisitos ni justificación ninguna.

El desarrollo humano en el marco de este subsistema electoral en nada avanzó con estas prácticas, arreglos espurios y manipulaciones, sino que retrocede aceleradamente en términos de legitimidad, ciudadanía, cultura democrática-republicana y bien común; pero ahora sin atenuantes dada las firmes y determinadas palabras del papa León XIV en su reciente visita que reveló que no sólo son esas palabras sino… ¡quién, ¡cómo y dónde las dijo!

Entonces Constitución Nacional… con cada elección PASO ¿quién abusa de la ley?, acaso el ciudadano de ´a pie´ sin fueros, laburante, desocupado y tales; o acaso una enorme pobreza que ya alcanza un 40% anual…(en Argentina, los informes recientes señalan que la inflación interanual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total se ubicó cerca del 40% anual (en torno al 39,2% y 39,9%), acelerándose desde el 23% registrado en meses previos y presionando al alza los indicadores sociales)

Cada violación sistemática e impune de la ley o su espíritu-fundamentación y sentido, proviene de tantos privilegiados que olvidaron que no somos esclavos de ellos cuando nos gobiernan, legislan o enjuician sin idoneidad, equidad y ecuanimidad, pésima e indecorosamente, sino que ellos no son más que nuestros provisorios empleados.

Finalmente, ¿cómo salir de esta crisis ético-política electoral o estafa moral, concediendo nuevas plataformas a los responsables de tantos desafueros… cómo no defender nuestra democracia, nuestra república, nuestros derechos y valores, sin envalentonar a sus verdugos?