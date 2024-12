La motosierra sí prioriza la cuestión de género

Durante noviembre vivimos las conmemoraciones del “día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries”. Este mismo mes vimos una avanzada de la motosierra libertaria en materia de género. Desplegaron, para finalizar la costumbre que mantuvieron durante el año, una nueva operativa antiderechos. ¿En qué consiste y a qué responde?

En la semana se expresó la intención de eliminar la ley 27.636 de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, más conocida como cupo laboral trans. De la misma forma se expresó la intención de eliminar el DNI no binario. Así como la posibilidad de que personas cambien su identidad dentro de las instituciones de privación de la libertad; esto, acompañado por el coincidente crecimiento de noticias respecto a abogados señalando este cambio de identidad como parte de su defensa. De más está decir que estas fake news están intencionadas para respaldar discursivamente las declaraciones hechas por Milei.

El 25 de noviembre Argentina fue el único país en la ONU en votar en contra de la resolución para promover la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia digital contra mujeres y niñas. El mismo día, el ministro Cúneo Libarona presentó un proyecto para criminalizar a quienes denuncien violencia por razones de género con la excusa de las “falsas denuncias”, lo cual no tiene correlato en la realidad, ya que de todos los casos de violencia solo el 28% hace la denuncia policial, con pocas sentencias. El proyecto de ley refuerza estereotipos de género y da la posibilidad a victimarios de tener una herramienta legal para ir en contra de la víctima.

El día 28 de noviembre el presidente de LLA en provincia de Santa Cruz y funcionario del PAMI, Jaito Henoch, compartió la imagen de una bandera del colectivo LGBT+ con el mensaje: “En Argentina, solo la celeste y blanca”. Manteniendo un discurso legitimador de prácticas violentas, y haciendo apología de la violencia. El diputado Alvaro Martinez, de LLA, presentó un proyecto para prohibir el cambio registral a menores de edad. Y Yamil Santoro de LLA presentó un proyecto para que menores en condiciones de elegir y recibir procesos quirúrgicos relacionados con la reafirmación de su identidad lo tengan prohibido.

Estas son expresiones que no desentonan con el año que hemos vivido: el cierre del ministerio de mujeres, género y diversidad. El cierre de Inadi. La prohibición del lenguaje inclusivo. La censura de contenidos culturales sobre diversidad sexual. El desmantelamiento de la Línea 148 para situaciones de violencia y vulnerabilidad. Los despidos con sesgo transfóbico, y la incitación al discurso de odio, son una de las caras del proyecto de miseria de LLA. Un Estado abandónico en la prestación de servicios equivale al aumento del trabajo esencial para la reproducción de la vida y no remunerado, llevado a cabo por niñas y mujeres en hogares y comunidades. En tiempos de neoliberalismo “la nuestra” está compuesta esencialmente por el trabajo no remunerado de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La ley de género Argentina es significativa y ejemplo internacional en tanto es instrumento para garantizar el derecho humanos a la identidad, pone a comunidades vulneradas bajo su paraguas en caso de necesidad de protección. El 21 de noviembre se expresó la intención de su eliminación, lo que se busca es estigmatizar y desamparar al colectivo LGBTI+. ¿Por qué la aceleración en relación a las cuestiones de género? El parecido con la agenda de Trump no debería sorprendernos.

Este correlato con la agenda de Trumpista no explica de forma acabada las motivaciones patriarcales y transfóbicas de LLA pero, nos da una dimensión del deseo del gobierno de Milei de mantenerse cercano a la potencia, deseo expresado por el propio Milei. Lo vimos con políticas a favor del Estado genocida de Israel y ahora lo vemos en materia de género: el gobierno de Milei busca la subordinación argentina a Estados Unidos

La agenda nacional tiene a las políticas de género como prioritarias en cara a derogarlas, de la misma forma debe ser prioritaria su defensa en el marco del ataque general. La agenda nacional busca debilitar la ley de género, demuestra que tiene una obsesión por invisibilizar, porque esta ley da legitimidad a la comunidad LGBT+ como sujetos de derecho ante políticas discriminatorias como las que lleva a cabo el gobierno. Parafraseando al colectivo Ni Una Menos: si usted festeja el avasallamiento de derechos, su sobreactuación es proporcional a su miedo a la lucha por la liberación.

*Estudiante de Historia, Unco