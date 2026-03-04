Transición demográfica y política educativa: redefinir el desafío desde la calidad

En un reciente artículo publicado en este medio, la exsenadora Mónica Silva sostiene que la disminución de la natalidad podría convertirse en “una oportunidad” si el sistema educativo logra reorganizarse y mejorar los aprendizajes. La afirmación merece ser tomada en serio. La transición demográfica no es un fenómeno coyuntural, sino estructural. La cuestión no es discutir su existencia, sino preguntarnos qué tipo de desafío pedagógico inaugura.

La exministra de educación formula una serie de interrogantes relevantes: ¿conviene mantener aulas de 12 u 8 estudiantes?, ¿es preferible fusionar secciones?, ¿cómo reorganizar cargos y tiempos docentes?

Las preguntas son pertinentes y abren un campo de reflexión. Sin embargo, antes de ensayar respuestas, me gustaría formular otra: ¿el número de estudiantes por aula determina la calidad educativa?

La tradición pedagógica argentina ha sido especialmente cuidadosa frente a las explicaciones que reducen problemas complejos a una sola variable. Berta Braslavsky, en “La querella de los métodos”, advirtió que los debates educativos se empobrecen cuando se atribuye a un único factor —sea el método, el contenido o la estructura— la explicación de los resultados.

El tamaño del grupo importa, pero no actúa de manera independiente de la enseñanza. Sin un proyecto pedagógico consistente, ninguna reducción numérica transforma por sí sola los aprendizajes.

Pensemos en la vida cotidiana de un jardín de infantes. En una sala multiedad conviven en un mismo tiempo pedagógico, el niño que llora porque aún está aprendiendo a compartir un juguete, aquel que requiere apoyos específicos para sostener su participación plena en el grupo y también el que comienza a interesarse por el lenguaje y por las primeras aproximaciones a la lectura y la escritura. La enseñanza ocurre en esa simultaneidad y en esa diversidad.

En el campo de la alfabetización inicial, Emilia Ferreiro demostró que los niños construyen activamente conocimientos sobre la lengua escrita a partir de sus interacciones con el entorno y con los adultos.

El aprendizaje no es la simple aplicación de una técnica, sino un proceso de construcción que requiere intervenciones intencionales y oportunas.

El Diseño Curricular de Educación Inicial de Río Negro (2019) sostiene el principio de aulas inclusivas como marco de la práctica docente.

Trabajar en clave de inclusión implica garantizar la participación de todos y todas, intervenir ante conflictos, acompañar procesos emocionales y sostener propuestas cognitivamente desafiantes al mismo tiempo. Esa tarea requiere presencia, disponibilidad corporal y tiempo pedagógico.

En este punto, las preguntas formuladas adquieren otro espesor: ¿mantener aulas reducidas?, ¿trabajar con parejas pedagógicas?, ¿reorganizar los tiempos docentes?

No se trata solo de decisiones estructurales, sino de evaluar qué condiciones permiten sostener, en la práctica, esa enseñanza inclusiva e intencional que nuestro propio marco curricular define como horizonte.

Desde esta mirada, la transición demográfica no simplifica el desafío educativo; lo redefine. Aulas potencialmente más pequeñas pueden convertirse en una oportunidad si se traducen en mejores condiciones para enseñar.

También pueden perder su potencia si se las interpreta únicamente como un dato estructural o como una variable de reorganización administrativa.

La transición demográfica abre una oportunidad, como señala Silva, pero esa oportunidad no se define por el número de estudiantes, sino por la capacidad del sistema de fortalecer la enseñanza.

En ese punto, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve profundamente pedagógica.

* Directora del Jardín de Infantes N° 54 de General Roca